Минская область приступила ко второму укосу трав. Кто из районов лидирует?
Новости Беларуси. Все районы Минской области приступили ко второму укосу трав, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Аграрии уже прошли 34 тысячи гектаров, а это свыше 15 % от запланированных площадей. Больше всего уже скошено в Слуцком, Солигорском и Клецком районах.
Только в Любанском районе необходимо скосить 12 тысяч гектаров. Это в основном многокомпонентные культуры, которые богаты витаминами, полезными для животных. Часть урожая закладывают в траншеи, часть пакуют в полимерную пленку. В сельхозпредприятии «Заболотский» Любанского района планируют за сезон провести 4 укоса.
Михаил Вечер, директор сельхозпредприятия «Заболотский»:
Уже 3 года у нас полуторагодичный запас кормов, точно так же мы планируем в этом году заготовить 33-34 тысячи тонн сенажа. 52 % у нас уже есть. Сеем травы, не останавливаясь. На сегодня у нас уже посеяно гектаров 700 новых залужений.
Параллельно в хозяйствах ведут подкормку кукурузы, активно готовятся к уборочной кампании. На финишной прямой ремонт комбайнов и зерносушильных комплексов.