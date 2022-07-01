Минская область приступила ко второму укосу трав. Кто из районов лидирует?

Новости Беларуси. Все районы Минской области приступили ко второму укосу трав, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Аграрии уже прошли 34 тысячи гектаров, а это свыше 15 % от запланированных площадей. Больше всего уже скошено в Слуцком, Солигорском и Клецком районах.

Только в Любанском районе необходимо скосить 12 тысяч гектаров. Это в основном многокомпонентные культуры, которые богаты витаминами, полезными для животных. Часть урожая закладывают в траншеи, часть пакуют в полимерную пленку. В сельхозпредприятии «Заболотский» Любанского района планируют за сезон провести 4 укоса.

Михаил Вечер, директор сельхозпредприятия «Заболотский»:

Уже 3 года у нас полуторагодичный запас кормов, точно так же мы планируем в этом году заготовить 33-34 тысячи тонн сенажа. 52 % у нас уже есть. Сеем травы, не останавливаясь. На сегодня у нас уже посеяно гектаров 700 новых залужений.