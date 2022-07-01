Четыре экспозиционных зала, каждый из которых – отдельный период. Генпрокуратура открыла музей собственной истории

Четыре экспозиционных зала, которые ярко рассказывают о развитии надзорного ведомства в разные периоды. Первый посвящен довоенной истории, второй отражает историю прокуратуры периода 60-х годов прошлого столетия. Особое внимание уделяется залу прокурорской славы. Последняя экспозиция посвящена геноциду белорусского народа. Здесь представлены данные о самых кровавых карательных операциях, которые фашисты проводили на территории нашей страны.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Серьезная работа ведется в архивах. К нам сегодня пришел второй большой пакет документов из архивов РФ. Речь идет о десятках миллионов страниц документов, которые ранее не были известны. Международное сотрудничество. Ты продолжаем активно вести переписку и требовать от тех стран, где находятся и проживают живые СС-овцы, принять меры в соответствии с законом в отношении тех лиц: либо их выдача, либо осуждение на территории тех стран, где они проживают.

В музее также можно познакомиться с книгой «Геноцид белорусского народа» под редакцией генерального прокурора. В планах и регулярное пополнение экспозиции.