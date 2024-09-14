Эксперты прогнозируют стабильность на большинстве мировых продовольственных рынков
К вопросам продовольственной безопасности. Мировые цены на продукты питания снизились. Об этом свидетельствует индекс цен сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Показатель за август – 120,7 пункта. Однако по сравнению с июлем это всего на 1 % ниже. И таких темпов явно недостаточно, чтобы говорить о сложной ситуации с продбезопасностью в мире в прошедшем времени.
В августе цены на зерновые снизились на 0,5 %, стоимость кукурузы, напротив, возросла – в силу аномальной жары в странах Европы и Северной Америки. Идентичная ситуация с рисовой культурой и растительными маслами, их стоимость достигла рекордных показателей за последние 20 месяцев. Неоднозначная ситуация с ценами на мясо: говядина подорожала, мясо птицы, напротив, стало более доступным. Молочная продукция традиционно является дорогостоящей: в августе рост составил сразу 2 %.
В общей сложности порядка 45 стран сегодня нуждаются во внешней помощи для производства продовольствия, в пяти из них уровень голода достигает катастрофических показателей.
Что касается Беларуси, продовольственную безопасность мы обеспечиваем на 100 % по всем позициям. Производим достаточно, чтобы поставлять продукты на экспорт. В прошлом году заработать удалось порядка 7,5 миллиарда долларов. В этом Александр Лукашенко ориентировал минимум на 9.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди накормлены по приемлемым ценам. Вы видите, что мы вменяемыми пытаемся держать цены. Кто-то воет, стонет, но тем не менее по приемлемым ценам накормлены и одеты. Продовольственная безопасность у нас обеспечена. Но, как говорил промышленникам, скажу и вам: этого мало. Вашу продукцию мы можем всегда продать. Население в мире растет, голодающих миллионы. Если пошевелиться, нашу продукцию купят.
В числе причин мирового голода засухи, многочисленные конфликты и односторонние санкции Запада против Беларуси. Наше государство занимает третье место в мире по производству калийных удобрений, является крупнейшим их экспортером и обладает одними из самых больших природных запасов на планете. Односторонние санкции сократили экспорт, что отразилось на фермерах за рубежом и привело к снижению урожайности и производства продовольствия.
В результате нехватки цены начали расти, продукты стали недоступны для населения отдельных государств. Тем не менее, как неоднократно отмечал Президент, расслабляться не стоит. Цель уборочной – 2024 – порядка 11 миллионов тонн зерна. По последним данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, собрано вместе с рапсом более 8 миллионов тонн.