Эксперты прогнозируют стабильность на большинстве мировых продовольственных рынков

К вопросам продовольственной безопасности. Мировые цены на продукты питания снизились. Об этом свидетельствует индекс цен сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Показатель за август – 120,7 пункта. Однако по сравнению с июлем это всего на 1 % ниже. И таких темпов явно недостаточно, чтобы говорить о сложной ситуации с продбезопасностью в мире в прошедшем времени.

В августе цены на зерновые снизились на 0,5 %, стоимость кукурузы, напротив, возросла – в силу аномальной жары в странах Европы и Северной Америки. Идентичная ситуация с рисовой культурой и растительными маслами, их стоимость достигла рекордных показателей за последние 20 месяцев. Неоднозначная ситуация с ценами на мясо: говядина подорожала, мясо птицы, напротив, стало более доступным. Молочная продукция традиционно является дорогостоящей: в августе рост составил сразу 2 %.

В общей сложности порядка 45 стран сегодня нуждаются во внешней помощи для производства продовольствия, в пяти из них уровень голода достигает катастрофических показателей.

Что касается Беларуси, продовольственную безопасность мы обеспечиваем на 100 % по всем позициям. Производим достаточно, чтобы поставлять продукты на экспорт. В прошлом году заработать удалось порядка 7,5 миллиарда долларов. В этом Александр Лукашенко ориентировал минимум на 9.