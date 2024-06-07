Эксперт: санкции против Беларуси представляют глобальную угрозу продовольственной безопасности

В последние годы Беларусь столкнулась с экономическими санкциями, основанными на недоказанных претензиях. И это может привести к плачевным последствиям и для стран, которые их ввели. Это отметил в докладе на международной конференции по достижению Целей устойчивого развития директор проекта «География геноцида». Майкл Каннингхэм был в числе спикеров мероприятия, которое состоялось в индустриальном парке «Великий камень».

По мнению американского эксперта, бездумная политика, проводимая Западом против Беларуси, не только повлияла на мировую экономику, но и заставила людей голодать или остаться без еды. Санкции против калийной промышленности стали опасной угрозой для продовольственной безопасности в глобальном масштабе, нанося удар по производству продовольствия во всем мире. Запрет экспорта белорусских удобрений привел к их дефициту. И, как следствие, к снижению урожайности и росту цен на сельхозпродукцию. Все эти беды только потому, что западным странам не нравится независимая от их мнения политика Беларуси. Поэтому прежде чем вводить против нее санкции, причем абсолютно бесполезные, стоит найти альтернативные стратегии урегулирования политических разногласий, а не лишать человечество основного права на еду, подчеркнул эксперт.