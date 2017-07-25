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Экскурсия по МТЗ: туристы могут прокатиться на тракторе последней модели

25 июля 2017 18:49
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Новости Беларуси. Теперь на экскурсии на МТЗ можно прокатиться на настоящем тракторе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Любой желающий может протестировать самую последнюю и самую мощную модель – BELARUS-3522. Правда, только в пассажирском сиденье.

Стоит такая услуга 35 рублей для жителей нашей страны и 40 для гостей. Детям – дешевле.

Но и без этого промышленному туристу есть, на что посмотреть: можно и в цеху побывать, и самому собрать трактор. Для Томаша Зуеми из Венгрии «Беларус» – уже почти родня.

Экскурсия по МТЗ: туристы могут прокатиться на тракторе последней модели-1

Томаш Зуеми, промышленный турист (Венгрия):
У меня есть маленькая сельскохозяйственная компания и у нас четыре трактора.

Когда я был маленьким ребенком, я работал как раз на «Белорусах». Поэтому не мог сюда не приехать.

# общество # Туризм # Фотофакт # Томаш Зуеми

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