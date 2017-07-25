Экскурсия по МТЗ: туристы могут прокатиться на тракторе последней модели

Новости Беларуси. Теперь на экскурсии на МТЗ можно прокатиться на настоящем тракторе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Любой желающий может протестировать самую последнюю и самую мощную модель – BELARUS-3522. Правда, только в пассажирском сиденье.

Стоит такая услуга 35 рублей для жителей нашей страны и 40 для гостей. Детям – дешевле.

Но и без этого промышленному туристу есть, на что посмотреть: можно и в цеху побывать, и самому собрать трактор. Для Томаша Зуеми из Венгрии «Беларус» – уже почти родня.