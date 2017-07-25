На остановках Минска появятся 65 новых электронных табло

Теперь время прибытия нужного автобуса и троллейбуса с точностью до минуты можно будет узнать на всем протяжении улицы Притыцкого, а также на проспекте Дзержинского и Партизанском. В Минске уже установлено свыше 170 электронных табло: ими оборудованы практически все остановки у выходов из метро и трамвайные остановочные пункты.

Новости Беларуси. Еще 65 электронных табло появятся на остановках города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Озеров, начальник управления автоматизированных систем управления государственного предприятия «Минсктранс»:

Мы постоянно развиваем сеть табло. Постоянно человек видит, через сколько прибудет транспорт. Есть, конечно, нюансы, связанные с техническими вопросами в части пропадания связи, но мы эти нюансы стараемся совместно с разработчиками программного обеспечения электронных табло устранить.

Светодиодные табло – отечественного производства.

Кстати, в городе более 2000 остановок. Электронные гаджеты устанавливают, прежде всего, в самых востребованных местах.