Навыки, которые реально помогают в быту – чему учат на «трудах» в Беларуси?

Ученики этой столичной гимназии уж точно без сомнения ответят, где рубанок, напильник и даже штангенциркуль, что бы он ни значил. Здесь ребята не знают, что такое сидеть на занятиях за конспектами и считать минуты до долгожданного звонка. Трудовое обучение как экскурс в реальную жизнь, приобретенные навыки которого очень помогают быту, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Сделать мелкий ремонт – запросто, повесить карниз или зеркало – нет проблем.

Всеволод Дрофа, учащийся гимназии № 50 Минска:

В этой четверти мы делали домики из дерева, без клея, гвоздей и всего, чем можно скрепить. Уроки трудов очень интересны, потому что все знания я могу применить на практике, как дома, так и везде. Пилить, сверлить, строгать, рубить. Учит молодежь Дмитрий Витушко вот уже 30 лет. Учитель трудов с детства увлекался обработкой древесины. Закончил профильный колледж и сразу устроился в школу.

Дмитрий Витушко, учитель трудового обучения гимназии № 50 Минска:

Я же древний человек, еще из 90-х. Это сейчас можно все купить и приобрести, а раньше был дефицит, нужно было доставать. И много чего можно было сделать своими руками. Всегда приятно осознавать, что ты чему-то научил людей. Родители тебя благодарят, что их сын на даче починил какую-то табуретку.