Экономично, экологично и относительно недорого. Какие возможности для Беларуси даёт атомная энергетика?

Новости Беларуси. Белорусская атомная получила лицензию на промышленную эксплуатацию первого энергоблока, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская атомная получила лицензию на промышленную эксплуатацию первого энергоблока, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Разумеется, после завершения всех стресс-тестов и процедур, подтверждающих безопасность станции. На подходе и второй энергоблок. Осенью в него загрузят ядерное топливо. Что это значит? А значит это фактические новые возможности для экономики, и принципиально новый уклад нашей повседневной жизни.
Игорь Позняк:
Теперь ставка на массовое использование электричества. Экономично, экологично и относительно недорого. От стремительно набирающих популярность электромашин – и личных, и общественных – до всевозможных электрогаджетов в быту.
О том, какие возможности открывает собственная атомная энергия, на неделе говорили у Президента. Александр Лукашенко настаивает: не нужно делать ставку лишь на экспорт электричества, напротив – надо сделать упор на максимально широкое использование собственной энергии внутри страны и переходить на электричество там, где это возможно.
Александр Лукашенко: атомная энергия – это будущее. Слава богу, мы в своё время взялись за эту проблему
Игорь Позняк:
И коль снова заговорили о возможном строительстве второй АЭС в Беларуси, напомню скептикам, что помимо очевидной выгоды от наличия собственной энергии, само по себе возведение такого крупного объекта – это возможность выйти на абсолютно новый уровень для целого региона. Пример – тот же самый Островец. До начала строительства АЭС это был поселок городского типа, теперь – настоящий город атомщиков, который легко станет домом для тысяч работников станции.
Президент Беларуси: на Tesla этой первых ещё выпусков разъезжал. Все смеялись. А сегодня! Подробнее здесь.