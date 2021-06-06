Экономично, экологично и относительно недорого. Какие возможности для Беларуси даёт атомная энергетика?

Новости Беларуси. Белорусская атомная получила лицензию на промышленную эксплуатацию первого энергоблока, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Разумеется, после завершения всех стресс-тестов и процедур, подтверждающих безопасность станции. На подходе и второй энергоблок. Осенью в него загрузят ядерное топливо. Что это значит? А значит это фактические новые возможности для экономики, и принципиально новый уклад нашей повседневной жизни.

Игорь Позняк:

Теперь ставка на массовое использование электричества. Экономично, экологично и относительно недорого. От стремительно набирающих популярность электромашин – и личных, и общественных – до всевозможных электрогаджетов в быту.

О том, какие возможности открывает собственная атомная энергия, на неделе говорили у Президента. Александр Лукашенко настаивает: не нужно делать ставку лишь на экспорт электричества, напротив – надо сделать упор на максимально широкое использование собственной энергии внутри страны и переходить на электричество там, где это возможно. Александр Лукашенко: атомная энергия – это будущее. Слава богу, мы в своё время взялись за эту проблему