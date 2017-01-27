Экологичный Минск: в каждом районе планируется открыть экотропу

Новости Беларуси. В столице рассматривают вопрос об увеличении озеленения территории.

Так, в каждом районе Минска должны появиться экологические тропы.

Здесь можно будет насладиться уникальный ландшафтом и пением пернатых, которые занесены в Красную книгу. Весной запланировано ввести вторую очередь парка имени Павлова и парка имени Уго Чавеса. А также восстановить Слепянскую водную систему.

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Это, в первую очередь, поддержание в надлежащем состоянии парков и скверов, которые существуют сегодня. Возможно, дополнительное строительство каких-то городских зеленых территорий. И, безусловно, бережное сохранение того, что существует, при градостроительной политике.