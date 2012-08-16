Новости Беларуси. В Беларуси жители деревень смогут приобрести товары для школьников в обмен на сельхозпродукцию. Среди бонусов, которые торговые организации предоставляют покупателям в период активной подготовки к новому учебному году, также система скидок. Кроме того, есть возможность купить товары с рассрочкой платежа.

Сегодня продажей школьных товаров в системе потребкооперации занимаются более 5 тысяч магазинов. В зоне их деятельности около 3 тысяч школ. Предприятия постоянно работают над расширением ассортимента, сейчас представлено более 100 моделей одежды для школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.