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В Беларуси жители деревень смогут приобрести товары для школьников в обмен на сельхозпродукцию

16 августа 2012 06:14
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Новости Беларуси. В Беларуси жители деревень смогут приобрести товары для школьников в обмен на сельхозпродукцию. Среди бонусов, которые торговые организации  предоставляют покупателям в период активной подготовки к новому учебному году, также система скидок. Кроме того, есть возможность купить товары с рассрочкой платежа.

Сегодня продажей школьных товаров в системе потребкооперации занимаются более 5 тысяч магазинов. В зоне их деятельности около 3 тысяч школ. Предприятия постоянно работают над расширением ассортимента, сейчас представлено более 100 моделей одежды для школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная социальная политика # Государственная политика

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