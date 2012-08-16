Молодежный Интернет-форум БРСМ «Я – лидер!» открылся в Минске

Новости Беларуси. Блогеры способны составить серьезную конкуренцию профессиональным журналистам. Такое мнение высказал главный редактор газеты «СБ – Беларусь сегодня» Павел Якубович перед открытием молодежного Интернет-форума «Я – лидер!». Он объединил около 200 начинающих web-журналистов, лидеров Интернет-сообществ, а также администраторов молодежных сайтов из всех регионов Беларуси.

Участники форума в неформальной обстановке смогли пообщаться с мэтрами белорусской журналистики, политическими аналитиками, лидерами различных Интернет-сообществ.

Павел Якубович, главный редактор газеты «СБ – Беларусь сегодня»:

Блоги возникли не так давно, но это такой ядерный взрыв. Ничего не было, но вдруг появилась огромная сетевая журналистика. На самом деле, это очень важно, потому что люди должны встречаться в сети, на страницах газет, на экранах телевизоров. Если блогер имеет склонность, желание и умение анализировать, старается вырваться из круга повседневных коммуникаций, обычных и естественных, тоже может стать хорошим журналистом.

Многим собравшимся в зале еще предстоит покорить вершины интернет-пространства. А для тех, у кого этот этап уже позади, блогерство – это и работа, и отдых одновременно.

Вячеслав Русаков, блогер:

На самом деле, я очень много времени провожу в интернете. Я не представляю, как можно жить, не выходя в сеть.

В сеть он пришёл еще студентом, а сейчас у 22-летнего парня несколько собственных проектов и победа в конкурсе блогеров Stand.by. А на своей интернет странице он делится секретами успеха с новичками.

Вячеслав Русаков, блогер:

Надо начать относиться ко всем социальным сетям и ресурсам как к инструментам. То есть использовать их не для развлечения, а четко понимать, какая там аудитория, для чего ты ее используешь, что ты должен постить.

Форум «Я – лидер!» дал старт программе «Сделай свой выбор», которую БРСМ реализует во время подготовки и проведения в стране выборов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси пятого созыва. Союз молодежи планирует провести ряд крупномасштабных акций. Среди них – массовая информационная кампания «День молодого избирателя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Каждый проект, каждое мероприятие будет иметь элементы и представлять частичку выборов. В частности, сегодня будет предоставлено право голосовать. Голосовать за наиболее яркого и интересного лектора или человека, который будет выступать модератором в ходе тренингов.