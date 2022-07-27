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​В Беларуси намолочено 883 тысячи тонн зерна нового урожая

27 июля 2022 07:42
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к первому миллиону тонн по намолоту зерна. На сегодня, 27 июля, собрано 883 тысячи тонн при средней урожайности 39,7 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​В Беларуси намолочено 883 тысячи тонн зерна нового урожая-1

Несмотря на сложные погодные условия, в хозяйствах рассчитывают собрать хороший урожай. Задача на этот год – 10 миллионов тонн. Экипажи используют каждое погодное окно, чтобы не потерять ни одного зернышка. Лидер среди регионов – Брестский, там обмолочено четверть площадей. А вот на севере Беларуси еще не все районы начали жатву. Самая высокая урожайность в 2022 году – в Гродненской области, в среднем с гектара удается собрать 55 центнеров зерна.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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