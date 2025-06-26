Его песни знает и поёт вся страна! Рассказываем, как Владимир Оловников создавал музыкальные хиты

Анна Меркушевич, корреспондент:
Эта мелодия знакома всем, музыкальная исповедь, своего рода символ республики. Долгое время она была позывным на радио.
Автор музыки Владимир Оловников, народный артист БССР. Композитор, написавший десятки песен о войне, удостоенный высокой награды – золотой медали имени Александрова. В ней – всенародное признание его творчества.
Игорь Оловников, народный артист Беларуси, лауреат государственной премии, солист Белгосфилармонии:
Так получилось, что его последний экзамен выпускной пришелся на дату 22 июня 1941 года. В этот день немцы начали бомбить, началось героическое сопротивление защитников Брестской крепости. И отец, как молодой специалист, имея бронь, он был свободен от призыва на службу. Но он подумал, что я буду поворачиваться к врагу спиной? Надо защищать Родину.
Владимир Оловников прошел путь от Сталинграда до Вены. Завершив его в чине гвардии капитана гвардии с Орденом Отечественной войны и другими боевыми наградами.
Игорь Оловников:
Он занимал разные должности, но его жизнь была очень насыщенная, активная. Он был художественным руководителем филармонии, ректором консерватории 20 лет, он был руководящим каких-то органов Верховного Совета БССР, он был членом Центрального комитета.
И за всей этой масштабной деятельностью, бесконечными поездками, встречами он всегда находил время для того, чтобы сочинять музыку. Он писал произведения о тех людях, которые защищали нашу Родину, об их стойкости, мужестве и героизме.
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