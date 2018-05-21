Эффективные способы защиты дома от воров. Как обеспечить безопасность своего имущества?

Стартовавший дачный сезон и предстоящее время отпусков – повод, с одной стороны, воодушевиться, а с другой стороны – насторожиться: летние месяцы время активизации форточников, чердачников и прочих квартирных воришек. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела по раскрытию квартирных краж управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома – Евгений Бокий. Каким образом сейчас работают квартирные воры? Как они проникают в квартиры? Евгений Бокий, начальник отдела по раскрытию квартирных краж управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Как говорят, новое – хорошо забытое старое. Существуют как способы более древние, такие как банальный взлом. Это для старой двери.

Монтировкой взломать дверь железную и с определенными степенями защиты проблематично, там уже существует другой способ открытия замков, так называемый подбор с помощью отмычек.

Такие способы проникновения, как через форточку, путём отжатия рамы стеклопакета, они актуальны именно в данный период – весеннее-летний, с наступлением дачного сезона. Когда граждане длительное время отсутствуют в своих жилых помещениях. Вот это актуально.

Если человек собирается на дачу или в отпуск, какими должны быть его действия, чтобы максимально обезопасить своё жилище? Евгений Бокий:

Установка охранной сигнализации. Лучшего средства защиты на данный момент не существует. Жилище будет под контролем у сотрудников департамента охраны. Если охраняемый объект будет каким-то образом вскрыт будь-то дверь или окно, в кратчайшие сроки прибудет наряд милиции и преступник не успеет просто скрыться, он будет задержан.

Что касаемо других степеней защиты – это может избрание лучших запирающих устройств, вместо деревянных дверей, установка бронированных, но это денежные затраты. Довольно ещё успешно люди практикуют установки муляжей, так скажем, тревожных кнопок. Преступник, видя небольшой муляж, где как будто горит красненькая кнопочка, квартира оборудована охранной сигнализацией, туда не полезет. Какую роль в этой ситуации играют социальные сети? Многие ведь любят показывать, что они всей семьей на отдыхе. Евгений Бокий:

Как такой проблемы я не усматриваю, но каждого нужно предупредить о том, что поменьше надо все-таки через социальные сети предоставлять информацию о своей частной жизни. Бывали такие ситуации: знакомые совершали в отношении своих знакомых преступления. Насчет ключей под ковриком. Хочу ориентировать граждан на то, что не стоит так делать и прятать в легкодоступных местах ключи от своего жилого помещения, потому как преступники могут наблюдать за этим, а потом беспрепятственно, получив в руки приспособление для отпирания замка, так называемый ключ, потом проникают в квартиру.