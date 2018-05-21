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100-летие со дня образования отметила могилевская милиция

21 мая 2018 09:22
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Новости Беларуси. Век на страже безопасности. Торжества по случаю столетия могилевской милиции прошли накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

100-летие со дня образования отметила могилевская милиция -1

На офицерском собрании чествовали лучших действующих сотрудников и ветеранов службы. Они отмечены благодарностями и нагрудными знаками, выпущенными специально к юбилею. Церемония прошла в могилевской Ратуше, после чего праздник переместился в областной центр творчества, где для гостей состоялся концерт. Мероприятия, приуроченные к столетию милиции могилевской области, будут проходить в течение года.

100-летие со дня образования отметила могилевская милиция -4

Андрей Харкевич, начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома:
Праздник – это светлая и большая память тем сотрудникам, которые погибли в дни Великой Отечественной войны, сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга, которые защищали права, законы и интересы граждан.

100-летие со дня образования отметила могилевская милиция -7

Владислав Ковалев, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД могилёвского облисполкома:
Качества все-таки они, как и сто лет назад, так и сейчас должны быть присущи милиционеру. Это, конечно же, мужественность, долг, честь, достоинство.

100-летие со дня образования отметила могилевская милиция -10

Сергей Крюков, начальник управления по гражданству и миграции УВД Могилевского облисполкома:
На сегодняшний день на территории нашей области установлено спокойствие, правопорядок, чтобы люди могли спокойно отдыхать, дети ходить в школу и не волноваться за свое будущее.

100-летие со дня образования отметила могилевская милиция -13

Могилевская милиция была сформирована в 1918 году. Ее сотрудники с честью несут ежедневную службу.

# Милиция Беларуси # общество # Андрей Харкевич # Владислав Ковалев # Сергей Крюков # Фотофакт

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