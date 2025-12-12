Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович посетил части Брестского гарнизона

Контроль над боеготовностью Вооруженных Сил – один из ключевых элементов национальной безопасности. В рамках выполнения поручения Президента по внезапной проверке вооружения и готовности воинских частей госсекретарь Совета безопасности посетил Брестский гарнизон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Вольфович оценил состояние техники, условия ее хранения и обслуживания. По его выбору отдельные группы образцов были приведены в боевое состояние. Вердикт однозначный: техника готова к выполнению боевых задач в любой момент.
Кроме того, Александр Вольфович пообщался с личным составом всех структур силового блока – от пограничной службы до внутренних войск. Обсуждалась ситуация вдоль наших границ и меры, которые принимает руководство для обеспечения безопасности. Среди военнослужащих присутствовали делегаты ВНС, поэтому затронули и один из новых приоритетов программы социально-экономического развития – укрепление обороноспособности государства.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Это новый приоритет, который заложен в программу социально-экономического развития. Два критерия оценки там есть. Доля современных отечественных образцов вооружения и военной техники, которые должны закладываться в гособоронзаказ, она должна быть не менее 50 %. Ну и второй приоритет – это увеличение количества инвестиций в промышленность, создание образцов вооружения и военной техники. Цифра, которая в программе заложена, – 130 %, действительно высокий показатель. Если эти показатели будут выполнены, а мы их должны, раз закладываем, выполнить, то, конечно же, наша обороноспособность будет на должном уровне.
На неделе прошло заседание Совета безопасности, где глава государства утвердил новые документы среднесрочного планирования обороны страны. Особый акцент на боеготовности частей, которые несут службу в приграничных районах, прежде всего Брестском и Гродненском гарнизонах. Именно от их оперативности и способности выполнять поставленные задачи напрямую зависит наша безопасность. А потому проверки воинских частей будут продолжены.