Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович посетил части Брестского гарнизона

Контроль над боеготовностью Вооруженных Сил – один из ключевых элементов национальной безопасности. В рамках выполнения поручения Президента по внезапной проверке вооружения и готовности воинских частей госсекретарь Совета безопасности посетил Брестский гарнизон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Вольфович оценил состояние техники, условия ее хранения и обслуживания. По его выбору отдельные группы образцов были приведены в боевое состояние. Вердикт однозначный: техника готова к выполнению боевых задач в любой момент.

Кроме того, Александр Вольфович пообщался с личным составом всех структур силового блока – от пограничной службы до внутренних войск. Обсуждалась ситуация вдоль наших границ и меры, которые принимает руководство для обеспечения безопасности. Среди военнослужащих присутствовали делегаты ВНС, поэтому затронули и один из новых приоритетов программы социально-экономического развития – укрепление обороноспособности государства.