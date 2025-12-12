В Поставском районе активно реализовываются социально значимые проекты

Пока силовой блок усиливает щит государства, не менее важной остается работа по укреплению его тыла – развитию регионов и созданию комфортных условий для жизни людей.

Как социально значимые проекты реализуются в Поставском районе, сегодня оценил председатель Палаты представителей – уполномоченный представитель Президента в Витебской области Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.