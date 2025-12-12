В Поставском районе активно реализовываются социально значимые проекты
Пока силовой блок усиливает щит государства, не менее важной остается работа по укреплению его тыла – развитию регионов и созданию комфортных условий для жизни людей.
Как социально значимые проекты реализуются в Поставском районе, сегодня оценил председатель Палаты представителей – уполномоченный представитель Президента в Витебской области Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недавно в Поставах введен в эксплуатацию новый корпус центральной районной больницы. Проект реализован в рамках государственной инвестиционной программы: строительство заняло около полутора лет, а общий объем финансирования составил порядка 13 миллионов рублей. Сегодня корпус оснащен всем необходимым для качественного оказания медицинской помощи.
Павел Качан, главврач Поставской центральной районной больницы:
Корпус – это трехэтажное здание, в котором расположены два лечебных отделения: второй пост хирургического отделения для пациентов с хирургической инфекцией и неврологическое отделение. На первом этаже размещены подсобные помещения, хозяйственная служба, центральное стерилизационное отделение и актовый зал. На втором этаже – второй пост хирургического отделения. На втором этаже размещен эндоскопический кабинет, на третьем этаже – УЗИ-кабинет.
В Поставском районе активно развивается и молочная отрасль. На местном заводе запущена новая производственная линия по розливу продукции. Это позволит удовлетворить растущий спрос потребителей на удобную упаковку – теперь молоко и кисломолочные напитки будут продаваться в ПЭТ-бутылках. Производственные мощности впечатляют: линия способна перерабатывать до 3 тысяч литров продукции в час. Это значительно повышает эффективность работы предприятия.