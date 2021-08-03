Эдуард Скурат: люди благодарят нас за то, что возбуждено и расследуется уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ Эдуард Скурат, заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Беларуси по расследованию уголовного дела о геноциде, и Николай Щекин, кандидат философских наук, политолог. Юлия Бешанова, СТВ:

Эдуард Михайлович, я так понимаю, что дело и для сотрудников прокуратуры непростое, потому что с таким масштабом, наверное, не сталкивались не только белорусы, но и специалисты. Генпрокуратура в апреле, по-моему, обратилась к белорусам с просьбой оказать содействие в расследовании этих эпизодов. Насколько активно идут к вам? Люди благодарят нас за то, что возбуждено и расследуется уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси

Эдуард Скурат, заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде:

После того как в средствах массовой информации мы обратились к жителям Беларуси, гражданам Беларуси с просьбой сообщать о таких фактах, к нам стали поступать многочисленные обращения. И в самих обращениях люди указывали об известных им фактах, обращались как сами очевидцы тех событий, так и их родственники. Со всеми этими людьми нами были проведены беседы, они были допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Юлия Бешанова:

То есть можно сказать, что белорусское общество подключилось к этому процессу? Эдуард Скурат:

Безусловно. Во многих обращениях люди благодарили нас за то, что это уголовное дело возбуждено и оно расследуется. Это очень важно для нашего населения. Николай Щёкин: пора уже признать и холокост Беларуси, потому что наша страна во время войны пострадала больше всех Юлия Бешанова:

Уголовное дело возбуждено в апреле, но на сегодняшний момент такое большое количество работы уже проделано. Как это удалось? Эдуард Скурат:

Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой входят не только работники прокуратуры – всех уровней: и Генеральная прокуратура, и областные аппараты, и районные прокуроры. Ну и следователи Следственного комитета, которые тоже выполняют целый ряд, большой ряд следственных действий по уголовному делу. «Благодаря выжившим очевидцам были установлены ранее неизвестные места захоронений»

Юлия Бешанова:

Достаточно ли у вас свидетелей? Что на этот момент уже сделано? Может быть, есть уже какие-то цифры, которые мы можем произносить вслух? Эдуард Скурат:

Могу сказать, что на сегодняшний день по уголовному делу допрошено более 4 500 человек, проведен целый ряд следственных действий, такие как осмотр мест происшествий, когда люди сообщают нам о ранее неизвестных, неучтенных местах захоронения, экспертных исследований очень много проведено. Юлия Бешанова:

Уже что-то подтвердилось? Эдуард Скурат:

Да, есть подтвержденные факты, когда благодаря выжившим очевидцам были установлены ранее неизвестные места захоронений. Юлия Бешанова:

Мы можем какие-то из них сегодня назвать? Эдуард Скурат:

Думаю, давайте мы сначала проведем экспертные исследования, потому что раскопки на данных местах на начальном этапе. Чтобы озвучивать какие-то цифры, пока время не наступило, преждевременно еще. Юлия Бешанова:

Если говорить о 4 500 свидетелей, которые были допрошены, – это живые свидетели, это потомки? Кто эти люди? Эдуард Скурат:

Не менее 4 000 – это узники, непосредственно люди, которые находились в лагерях, которые рассказали о тех событиях, фактах, которые они наблюдали, зверствах. Также были допрошены родственники, жители, которые располагают информацией о фактах злодеяний фашистов.

«Это как дань памяти тем людям, которые погибли в период войны» Юлия Бешанова:

Чисто технический вопрос. Эти допросы свидетелей – это аудиофиксация, видеофиксация? Как это происходит? Эдуард Скурат:

Стараемся максимально использовать видеофиксацию прежде всего. Когда наглядно видно, как человек рассказывает со слезами на глазах о тех событиях, которые он пережил, это имеет значительное доказательное значение по уголовному делу. В то же время это как дань памяти тем людям, которые погибли в период войны. Ну и историческая память, наша с вами историческая память. Юлия Бешанова:

Может быть, есть смысл уже по завершении уголовного дела сделать эти свидетельства достоянием общественности? Есть такие мысли? Эдуард Скурат:

Да, мысли такие действительно возникают – сделать целый ряд сюжетов. В этом мы в том числе воспользуемся и вашей помощью.

Николай Щекин, политолог:

Пока идет процесс. «Со стороны стран Запада пока на наши обращения ответов не поступало» Юлия Бешанова:

Это совместная международная работа? Вы сейчас обращаетесь за помощью к соседним странам, может, за архивом? Как эта часть работы построена? Эдуард Скурат:

Налажена работа на достаточно высоком уровне с Российской Федерацией, где основные архивы Советского Союза. Также мы обращались за оказанием помощи, правовой помощи в частности, для допросов лиц в Литву, Латвию. Об этом тоже ранее неоднократно сообщалось. В другие страны – Австралия, США, Канада, Великобритания. То есть целый ряд стран. Юлия Бешанова:

Идут на контакт международные сообщества? Как отреагировали на такой запрос? Эдуард Скурат:

Россия – да. Как я говорил, поддержка полностью, оказывают всевозможное содействие нам в этом плане. Со стороны стран Запада пока на наши обращения ответов не поступало. «Просто вызывает ужас, как уничтожали наше население» Юлия Бешанова:

Было заявление, что и в Нюрнберг будет обращение по запросу, по материалам процесса. Эдуард Скурат:

Да, действительно это запланировано. Единственное, сделаем мы это несколько позже. Объясню почему. Сегодня в архивах Республики Беларусь имеется большой объем документов оккупационных властей на немецком языке. Необходимо проработать прежде всего те документы, которыми мы располагаем, для того чтобы быть уверенными в достоверности и подлинности. Юлия Бешанова:

Этого массива документов, свидетельских показаний хватает, чтобы уже сейчас говорить о том, что это все-таки геноцид? Эдуард Скурат:

Читая те документы, читая допросы тех времен, акты, справки – безусловно. Просто вызывает ужас, как уничтожали наше население. Если эти лица живы, будет подниматься вопрос об экстрадиции в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности Юлия Бешанова:

Планировалось также составить список всех умерших и живых преступников. А что дальше? Мы будем требовать выдачи? Будем просить содействия, чтобы там нам помогали их допрашивать, работать с ними? Как этот механизм выглядит изнутри?

Эдуард Скурат:

Вы абсолютно правы, если эти лица живы, то будет направляться международное поручение. После того как мы соберем весь объем необходимых доказательств, будет подниматься вопрос об экстрадиции на территорию Беларуси для привлечения к уголовной ответственности. Юлия Бешанова:

Это люди достаточно возрастные. Эдуард Скурат:

Безусловно, да. Как уже было озвучено в этой студии, сроки давности не применяются. Юлия Бешанова:

В этом случае возрастной ценз не играет никакой роли? Эдуард Скурат:

Нет. Юлия Бешанова:

Те списки умерших, погибших преступников будут преданы огласке? Эдуард Скурат:

Да, мы планируем это сделать. Юлия Бешанова:

То есть чтобы все знали пофамильно и поименно. Эдуард Скурат:

Преступников должны знать все. Юлия Бешанова:

Были, не были – какая разница сейчас, спустя такое количество времени? Почему именно сейчас это уголовное дело было возбуждено, не 25 лет назад, когда Беларусь обрела независимость, не 5 лет назад? Почему именно сейчас? «Здесь нет какой-то политизированной ситуации, мы занимаемся установлением фактов»

Эдуард Скурат:

Наверное, все-таки с учетом тех событий прошлого года. Юлия Бешанова:

То есть это запрос общества? Эдуард Скурат:

Думаю, да. Действительно стали забывать и искажать историю, реальные факты уничтожения нашего населения, преподносить это в извращенном виде. Юлия Бешанова:

Что еще, кроме факта о геноциде белорусского народа, в этом уголовном деле? Эдуард Скурат:

В рамках уголовного дела исследуются все факты уничтожения мирного населения, независимо от того, кем это было сделано. Нет такой градации – символика, еще что-то. Мы изучаем все обстоятельства, факты сожжения деревень, убийства мирных жителей, создания концлагерей. Здесь нет какой-то политизированной ситуации, мы занимаемся установлением фактов.

Юлия Бешанова:

Вы говорите о том, что достаточно внушительная работа следственной группы. А кроме специалистов прокуратуры, Следственного комитета прибегаете ли к помощи историков? Работать в архивах с материалами – достаточно сложная процедура, которая требует определенного багажа знаний. Эдуард Скурат:

При расследовании уголовного дела после его возбуждения была создана постоянно действующая рабочая группа. В ее состав были включены ученые-историки, которые прежде всего специализируются на изучении периода Великой Отечественной войны. С их помощью мы получаем дополнительные сведения о местах хранения тех документов, которые могут являться доказательствами по уголовному делу. Поверьте, огромные архивы, огромное количество документов, и без их помощи будет тяжело найти, каждый документ пересмотреть. Эдуард Скурат:

В рамках расследования уголовного дела мы изучаем в том числе и грифованные документы. В них тоже содержится достаточно большой объем информации, необходимой нам в ходе расследования уголовного дела. Николай Щекин:

Поэтому научно-исследовательская работа после завершения этой работы начнется очень серьезная. Юлия Бешанова:

Уголовное дело возбуждено в апреле. Вы в начале программы сказали, что мы только в начале пути. Наверное, нельзя сказать, когда оно будет завершено, но как долго такая работа может продолжаться? Ведь пласт работы действительно огромный. Очень много предстоит работы – раскопок, извлечения останков. Это все в рамках уголовного дела Эдуард Скурат:

Не готов сказать о сроках расследования, очень много предстоит работы – раскопок, извлечения останков. Это все проводится в рамках уголовного дела. Проведение экспертиз, установление причин смерти, возраста погибших – это все в рамках уголовного дела. Поэтому про какие-то сроки пока не готов ответить.