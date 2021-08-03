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400 баллов без репетиторов. Как девушка из Жлобина побила абсолютный рекорд вступительной кампании-2021?

03 августа 2021 18:08
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Новости Беларуси. Абсолютная рекордсменка нынешней вступительной кампании Анастасия Савостенок из Жлобина вместе с выдающимся результатом в 400 баллов получила и заслуженную известность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько труда нужно вложить, чтобы однажды проснуться звездой, узнал  Александр Добриян.

400 баллов без репетиторов. Как девушка из Жлобина побила абсолютный рекорд вступительной кампании-2021?-1

Дочуня, какие на сегодня планы?
Мне нужно будет на роликах покататься, потом еще, может, с подружкой погулять встречусь.

400 баллов без репетиторов. Как девушка из Жлобина побила абсолютный рекорд вступительной кампании-2021?-4

Для Анастасии Савостенок лето только начинается. Стопроцентный результат на ЦТ по белорусскому и английскому, наивысший средний балл аттестата плюс 100 баллов за победу на республиканской олимпиаде по обществоведению. В результате те самые 400 из четырехсот возможных. Все это потребовало времени и сил. Сколько – известно лишь ей одной. К слову, никаких репетиторов.

400 баллов без репетиторов. Как девушка из Жлобина побила абсолютный рекорд вступительной кампании-2021?-7

Марина Савостенок, мама:
У нее за первые три четверти 11 класса в четвертях не было даже девяток. Одни десятки. Это вообще нереально. Я ее просила: «Не надо так учиться». Говорю, все, расслабься, иди уже погуляй, не надо себя так мучить.

В начале марта Анастасия шокировала маму: еду учиться в Москву. Девушка досрочно поступила в российскую Высшую школу экономики, победив там на олимпиаде. Позже была еще одна победа на олимпиаде уже в Беларуси. Фактически до конца учебного года она гарантировала себе поступление сразу в несколько престижных вузов. Но цель была определена четко и заранее – факультет международных отношений БГУ.

400 баллов без репетиторов. Как девушка из Жлобина побила абсолютный рекорд вступительной кампании-2021?-10

Анастасия Савостенок, жительница Жлобина:
Дипломат – это действительно тот человек, который хочет и горит желанием помочь своей стране. Когда я выбирала эту профессию, понимала, что она будет достаточно сложная, поэтому нужно стремиться, нужно много работать как над собой, так и в принципе учиться. Я думаю, все получится.

400 баллов без репетиторов. Как девушка из Жлобина побила абсолютный рекорд вступительной кампании-2021?-13

Сегодня Анастасия понимает – можно отдохнуть. Правда, времени снова в обрез: до начала учебного года осталось меньше месяца. Любимые роликовые коньки, походы в лес и на пляж, обязательные прогулки, встречи с друзьями – нужно успеть все. А здесь еще повышенное внимание журналистов и абсолютно незнакомых людей. Каждый день Анастасия получает десятки поздравлений и восторженных отзывов. Говорит, в прямом смысле слова проснулась знаменитой.

400 баллов без репетиторов. Как девушка из Жлобина побила абсолютный рекорд вступительной кампании-2021?-16

Анастасия Савостенок:
Говорю себе: «Да, я молодец». Но в то же время я такой же человек, как и все остальные ребята. И, на самом деле, очень многие сдали хорошо ЦТ. Я знаю, 399 баллов есть. Что этот один бал? Что он есть, что его нет. Просто еще немного зависит от везения.

400 баллов без репетиторов. Как девушка из Жлобина побила абсолютный рекорд вступительной кампании-2021?-19

Интересно, что на самую престижную специальность в стране в 2021 году поступили сразу две отличницы из Жлобина. Компанию Анастасии Савостенок составит Дарья Полуйко, ее результат – 385 баллов.

# Вступительная кампания # общество # Александр Добриян # Марина Савостенок # Анастасия Савостенок # Фотофакт

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