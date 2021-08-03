400 баллов без репетиторов. Как девушка из Жлобина побила абсолютный рекорд вступительной кампании-2021?

Новости Беларуси. Абсолютная рекордсменка нынешней вступительной кампании Анастасия Савостенок из Жлобина вместе с выдающимся результатом в 400 баллов получила и заслуженную известность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сколько труда нужно вложить, чтобы однажды проснуться звездой, узнал Александр Добриян.

– Дочуня, какие на сегодня планы?

– Мне нужно будет на роликах покататься, потом еще, может, с подружкой погулять встречусь.

Для Анастасии Савостенок лето только начинается. Стопроцентный результат на ЦТ по белорусскому и английскому, наивысший средний балл аттестата плюс 100 баллов за победу на республиканской олимпиаде по обществоведению. В результате те самые 400 из четырехсот возможных. Все это потребовало времени и сил. Сколько – известно лишь ей одной. К слову, никаких репетиторов.

Марина Савостенок, мама:

У нее за первые три четверти 11 класса в четвертях не было даже девяток. Одни десятки. Это вообще нереально. Я ее просила: «Не надо так учиться». Говорю, все, расслабься, иди уже погуляй, не надо себя так мучить. В начале марта Анастасия шокировала маму: еду учиться в Москву. Девушка досрочно поступила в российскую Высшую школу экономики, победив там на олимпиаде. Позже была еще одна победа на олимпиаде уже в Беларуси. Фактически до конца учебного года она гарантировала себе поступление сразу в несколько престижных вузов. Но цель была определена четко и заранее – факультет международных отношений БГУ.

Анастасия Савостенок, жительница Жлобина:

Дипломат – это действительно тот человек, который хочет и горит желанием помочь своей стране. Когда я выбирала эту профессию, понимала, что она будет достаточно сложная, поэтому нужно стремиться, нужно много работать как над собой, так и в принципе учиться. Я думаю, все получится.

Сегодня Анастасия понимает – можно отдохнуть. Правда, времени снова в обрез: до начала учебного года осталось меньше месяца. Любимые роликовые коньки, походы в лес и на пляж, обязательные прогулки, встречи с друзьями – нужно успеть все. А здесь еще повышенное внимание журналистов и абсолютно незнакомых людей. Каждый день Анастасия получает десятки поздравлений и восторженных отзывов. Говорит, в прямом смысле слова проснулась знаменитой.

Анастасия Савостенок:

Говорю себе: «Да, я молодец». Но в то же время я такой же человек, как и все остальные ребята. И, на самом деле, очень многие сдали хорошо ЦТ. Я знаю, 399 баллов есть. Что этот один бал? Что он есть, что его нет. Просто еще немного зависит от везения.