Единый урок, посвящённый Дню Победы, пройдёт во всех учреждениях образования Беларуси

Как Беларусь приняла на себя удар врага, став ареной кровопролитных битв, кто сражался с захватчиками и ценой своих жизней защищал родную землю? Об этом белорусским школьникам расскажут на едином уроке, посвященном Дню Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лекции пройдут 7 и 8 мая во всех учреждениях образования. Информационные часы организуют на базе музейных комнат и библиотек, которые оформят тематическими выставками книг и рисунков. О Великой Отечественной войне с ребятами будут говорить на понятном языке: программа разработана для трех возрастных категорий.

Вместе с педагогами школьники поразмышляют, что такое героизм, где его истоки, почему так важно бережно хранить память о подвигах поколения победителей. Свои знания учащиеся смогут проверить на викторине, а также самостоятельно сделать открытку.