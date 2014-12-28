Единый день скидок проходит 28 декабря в Минске: цены на товары снижены до 20%

Новости Беларуси. В Минске проходит единый день скидок. Это приятный бонус в преддверии Нового года как для белорусов, так и для гостей столицы. Торговые сети предлагают широкий ассортимент на продовольственные и непродовольственные товары со скидкой до 20%.

В такой праздничной акции участвуют и магазины всех районных центров: более 200 в Минской области.

Всего в декабре было проведено более полутысячи разнообразных мероприятий, половина из которых – распродажи со снижением розничных цен. К тому же вплоть до Нового Года в торговых центрах будут проводить мастер-классы и дегустации.

Сергей Мошок, начальник службы организации торговли торгового центра:

Секции нашего предприятия заполнены самым широчайшим ассортиментом товаров. Более 90% у нас продается товаров белорусского производства. Они признаны уже нашим покупателем и с удовольствием покупаются и продаются. Поэтому у нашего покупателя есть уникальная возможность к Новому году и Рождеству сделать подарки себе и своим близким.

Покупатели:

Можно позволить себе купить что-то дороже, и получится по бюджету то, что нужно. Сэкономили, приятно.

Я выбрала пять моделей в разных цветовых гаммах. Пойду в примерочную.

Вообще-то, я приехал сковородку купить. Уже купил. А сейчас зашел сюда посмотреть.

Я из России приехала, но мне очень все нравится в Беларуси. Обрадовалась, что можно сэкономить. Купить? Кофточку как всегда женщины покупают себе на Новый год.