Единый день информирования прошёл в Минске

Новации Конституции, которые коснулись избирательного процесса и направления развития государства. Эти темы обсудили в рамках единого дня информирования. Тема диалога: «Выборы депутатов – 2024: аргументы и факты», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники структурных подразделений Мингорисполкома, а также приглашенные эксперты. В зале собрались представители всех столичных вузов. Некоторые подключились в режиме онлайн. Всего более 2,5 тысячи студентов и преподавателей.

Артем Поболь, курсант Академии МВД Беларуси:

Очень важно знать события, которые у нас происходят, и понимать их важность и ценности нашего народа. Для меня это важное событие, так как голосование – выбор нашего будущего, это цель, которую мы пытаемся достигнуть, Мы должны отнестись к этому событию с максимальной серьезностью. Ведь только мы выбираем свое будущее.