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Единый день информирования прошёл в Минске

15 февраля 2024 17:32
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Новации Конституции, которые коснулись избирательного процесса и направления развития государства. Эти темы обсудили в рамках единого дня информирования. Тема диалога: «Выборы депутатов – 2024: аргументы и факты», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Единый день информирования прошёл в Минске-1

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники структурных подразделений Мингорисполкома, а также приглашенные эксперты. В зале собрались представители всех столичных вузов. Некоторые подключились в режиме онлайн. Всего более 2,5 тысячи студентов и преподавателей.

Единый день информирования прошёл в Минске-4

Артем Поболь, курсант Академии МВД Беларуси:
Очень важно знать события, которые у нас происходят, и понимать их важность и ценности нашего народа. Для меня это важное событие, так как голосование – выбор нашего будущего, это цель, которую мы пытаемся достигнуть, Мы должны отнестись к этому событию с максимальной серьезностью. Ведь только мы выбираем свое будущее.

Единый день информирования прошёл в Минске-7

Кроме того, в рамках проекта «Паштоўка.БЕЛ» участники встречи могли отправить почтовые карточки-приглашения «Выбираем будущее вместе!» своим родным, близким и друзьям.

# Государственная политика # общество

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