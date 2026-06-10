Единый день депутата прошел в Минске

Благоустройство Минска, оптимизация работы городских служб и обновление инфраструктуры – условия для комфортной жизни минчан. Жителям столицы предлагают варианты решения спорных вопросов представители Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

10 июня в Минске прошел единый день депутата. Так, например, в фокусе внимания жителей Центрального района на этот раз оказались медицина и образование: от помощи в госпитализации до получения целевых направлений на учебу. А вот жалоб на сферу ЖКХ здесь не зафиксировано. Коммунальные службы района сработали на опережение, устранив все проблемы заранее.

Ирина Малёваная, депутат Минского городского Совета депутатов:

Ко мне обратилась мама ребенка, который имеет проблемы со здоровьем и нуждается в оперативном лечении. Мы оперативно совместно уже связались с профильными клиниками и назначили ей плановую госпитализацию.

Очень важно и очень почетно, что граждане доверяют нам, депутатам, свои проблемы, что они верят в то, что мы совместно сможем решить эти проблемы, они присылают нам еще и благодарности.

Такая форма общения позволяет не только следить за развитием важнейших сфер жизни города, но и оперативно помогать минчанам в решении различных вопросов.