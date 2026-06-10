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В Минэкономики предложили обсудить совершенствование деятельности садоводческих товариществ

10 июня 2026 17:05
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В Беларуси продолжают совершенствовать деятельность садовых товариществ. Соответствующий проект указа Президента вынесен на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минэкономики предложили обсудить совершенствование деятельности садоводческих товариществ-2

Документ предусматривает важные изменения в правилах использования земель садоводческих товариществ и упрощение ряда организационных процедур. Так, предлагается снизить порог голосов для включения территории товарищества в границы населенного пункта или создания нового поселка на базе садоводческих товариществ – вместо единогласного одобрения будет достаточно квалифицированного большинства. 

В Минэкономики предложили обсудить совершенствование деятельности садоводческих товариществ-4

Также рассматривается запрет на ведение бизнеса на дачных участках, включая организацию отдыха, развлечений, проведение культурно-зрелищных или спортивно-массовых мероприятий, оказание коммерческих услуг, бань и саун.

В Минэкономики предложили обсудить совершенствование деятельности садоводческих товариществ-6

Ирина Скачкова, консультант юридического управления Министерства экономики Беларуси:
Когда в садоводческом товариществе появляются лица, которые сдают садовые домики для краткосрочного проживания, это зачастую связано с тем, что на таких земельных участках организуются свадьбы, дни рождения, массовые гулянья, и в связи с чем, конечно же, поступает значительное количество жалоб от владельцев соседних участков. Нововведения не коснутся обычных граждан, которые используют земельные участки в обычном режиме.

Отметим, указанные ограничения предлагаются исключительно в отношении случаев сдачи владельцами участков и домиков для краткосрочного проживания. Общественное обсуждение проекта указа проходит на белорусском правовом форуме. Высказать свою точку зрения можно до 18 июня включительно. 

# Министерство экономики Республики Беларусь

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