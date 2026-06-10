Слухи о «массовой сдаче» собак в Минске оказались ложными

В соцсетях обсуждают «массовую сдачу собак» в пункт временного содержания животных в Минске. Но официальные данные говорят об обратном. Вольеры заполнены чуть больше чем наполовину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы интернет-публикаций связывали ситуацию с изменениями в налоговом законодательстве. Представители предприятия эти данные опровергли. Владельцы чаще всего отказываются от своих питомцев по другим причинам. Среди самых распространенных – аллергия у членов семьи или смерть хозяина, после которой родственники не могут взять животное к себе.

Анастасия Воробьева, директор государственного предприятия «Фауна города»:

У нас на предприятии 240 мест для содержания животных, 110 для собак и 130 для кошек. На сегодняшний день заполняемость вольеров и клеток составляет 62%. Заполняемость меняется практически каждый день, потому что на предприятие поступают животные и практически каждый день забирают животных в семьи. Неравнодушные жители, волонтеры, зоозащитные организации помогают нам пристраивать животных. С начала года 1015 питомцев обрели новых владельцев. Этот десятая часть от общего числа поступивших подопечных. Для передачи четвероногого друга предусмотрен ряд требований. Будущим хозяевам необходимо иметь собственное жилье, а не съемное. Важный фактор – и отсутствие аллергии. Также оценивается материальная способность обеспечить качественный уход и лечение четвероногому другу. Сегодня семью нашел еще один пес. Минчанин Ярослав Радченко выбрал его среди десятков других собак.