Единственный в Беларуси трубач-сигналист работает в Гродно

Без пяти 12…Город замирает… Каждый день трубач эстрадно-духового оркестра Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Кисель преодолеваякрутую винтовую лестницу в 120 ступенек, взбирается на пожарную башню высотой 33 метра, чтобы нести свою службу.

Звуки трубы поплывут по воздуху и сольются в унисон с природой. Эти дивные пейзажи он наблюдает изо дня в день, но…. Каждый раз как впервый раз! Город как на ладони – дух захватывает. Он видел, как белое покрывало застилает этот величественный город над Неманом, как скользят по его проспектам первые весенние ручейки, как нежатся в объятиях летнего солнца задиры-высотки… И в эту осеннюю пору трубач с наслаждением любуется золотым убранством улиц

Дмитрий – местная звезда, хоть и не все гродненцы знают музыканта в лицо, ведь рассмотреть каланчевого с высоты 9ти этажного дома достаточно сложно. Но представить город без его фанфар, по которым здешние жители рефлекторно сверяют часы, уже просто не возможно.

У него нет выходных, ему не страшна ни вьюга, ни жара – каждый день он несет свой пост и оповещает местных жителей, что в городе все спокойно. Традиция, когда играли с башни, появилась у пожарных в 19 столетии в Российской империи. Мундир образца того времени надет и на герое нашего сюжета. В те времена в крупных городах империи была разработана система сигналов. Поэтому на пожарных башнях всегда дежурил каланчевой или впередсмотрящий. Если он замечал пожар, то вывешивал флаги или кожаные шары красного цвета, если дым – синего. В случае масштабного бедствия бил в специальный колокол. После, чтобы сообщить горожанам о беде, к общему набату подключались городские храмы. Известно, что в период между Первой и Второй мировыми войнами полонез Огинского звучал с пожарной башни в Слониме. А в Гродно идея возродить традиции возникла во время открытия экспозиции музея пожарной службы в 2009 г., к которому и примыкает старинное сооружение, культурологическая ценность 19 века – башня, расположенная на территории действующей пожарной аварийно-спасательной части № 1.

Поднимаясь по крутому лестничному проему, огибая стены старинной башни, наполняешься невероятной энергетикой и боевым настроением.