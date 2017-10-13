«Хотя бы обнять, утешить, у медсестёр не всегда есть время даже на такие мелочи»: репортаж о том, как спасают «отказников»

Детство – единственная страна, которой не страшен ни финансовый кризис, ни бури, ни грозы, ни прочие беды. Если рядом – мама. У части героев сюжета «Добро пожаловаться» мам нет вовсе, у части они есть, но чисто гипотетически, точнее сказать – биологически. Сентябрь прошлого года, в Волковыске найдено тело новорождённого в кустах, завернутое в полиэтилен.

Мачулищи, всё тот же 2016, в мусорном контейнере прохожие обнаружили новорождённую девочку. Ребенка удалось спасти. Апрель этого года. В Гомельском районе женщина выбрасывает младенца в туалет. Установлено: ребенок родился жизнеспособным и ещё какое-то время цеплялся за жизнь, которую оборвала та, что её подарила. Отсутствие материнского инстинкта, эгоизм, безразличие – предпосылки трагедий, случающихся из года в год.

Евгений Корнеевец, специалист по коммуникации Белорусского общества Красного Креста:

Детей подбрасывают в больницы, недавно был случай в Слуцке. Сбрасывают в мусоропровод – тоже недавний случай.

Или просто оставляют государству. В Беларуси 20% брошенных детей – биологические сироты, остальные 80 – социальные «кукушата», имеющие живых родителей. Оставленные на холодных ступеньках на улице или выброшенные, как мусор, крохи родительской бессердечности.

Коридором в параллельный мир одиночества для многих «безмамных» являются больничные стены. Тут пишут «отказные», а в приемный покой привозят изъятых из неблагополучных семей. Испуганные, взъерошенные, маленькие пациенты.

Евгений Корнеевец, специалист по коммуникации Белорусского общества Красного Креста:

Ежемесячно в больницах областных, городских, в среднем, на стационаре находится 10-15 детей-«отказников».

Они не мечтают о дорогих игрушках. Не болеют гаджетами. Их не балует не то, что бабушка – сама судьба. У медперсонала к «отказникам» отношение особенное. Но у каждого сотрудника – полно прямых обязанностей. Порой просто обнять времени не хватает.

В среднем, на 50 пациентов – 2 врача и 3 медсестры. Медики замечают: одинокие малыши ведут себя по-другому. Тихие, замкнутые, как будто понимают: зови-не зови, никто не придёт.

Уберечь от эмоциональной травмы, ужаса одиночества, сделать жизнь маленького человека лучше: в Минской области усилиями команды Белорусского общества Красного Креста запускается уникальный социальный проект – «Няня вместо мамы».

Волонтёры помогут персоналу больниц ухаживать за одинокими малышами. Для будущих нянь разработали специальную программу: педиатры и психологи расскажут о детской физиологии и психике ребёнка.

Евгений Корнеевец, специалист по коммуникации Белорусского общества Красного Креста:

Этим детям нужна забота, нужна помощь, хотя бы обнять, утешить, покормить, у медсестёр не всегда есть время даже на такие мелочи. Проблема в людях, которые отказались, от своих детей и мы стараемся уменьшить страдания этих детей.

Тем временем, в Беларуси совершенствуются и меры государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 апреля 2017 года № 298, увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение брошенных малышей.

А проект «Няня вместо мамы» уже одобрен Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Валентина Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Нашим Белорусским обществом Красного Креста с Министерством здравоохранения Республики Беларусь достигнуто соглашение о том, что будет введена услуга социальной няни для помощи работникам учреждений здравоохранения по уходу за малыми детками, которые попадают в тяжёлом состоянии на лечение в государственные организации здравоохранения из Дома ребёнка или из дома-интерната.

Поддерживает государство и родителей. Тех, кто однажды оступился или вдруг попал в критическую ситуацию. В большинстве белорусских городов существуют кризисные комнаты.

Там, женщина с ребёнком, попавшая на обочину жизни, получит кров, ей окажут всяческую помощь. Валентина Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Из каждой трудной жизненной ситуации есть свой выход. Мама может с маленьким ребёнком на руках прийти в территориальный центр социального обслуживания и ей будет предоставлена кризисная комната. То есть, она получит приют. Причём, ей помогут – и волонтёры приходят – помогут и с продуктами питания, и с другими вещами.

В случае, даже, если там и бракоразводный процесс идёт – собрать документы. И в других вопросах. Второй момент: та же мама, в случае, если какая-то трудная ситуация может на некоторое время оставить ребёнка в Доме ребёнка. А затем прийти, когда у неё решится эта ситуация, и забрать его. А не подбрасывать где-то, непонятно кому и куда.

Не беда, если денег нет. Страшно, когда нет души. Хочется думать, что однажды мы сможем победить бездушие и безответственность.