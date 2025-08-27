В Беларусь прибыли воинские контингенты из Таджикистана и Кыргызстана для участия в учениях ОДКБ

В Беларусь прибыли воинские контингенты из Таджикистана и Кыргызстана для участия в совместных учениях ОДКБ. Они пройдут на полигонах Лосвидо и Лепельский с 31 августа по 6 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.