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В Беларусь прибыли воинские контингенты из Таджикистана и Кыргызстана для участия в учениях ОДКБ

27 августа 2025 10:41
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В Беларусь прибыли воинские контингенты из Таджикистана и Кыргызстана для участия в совместных учениях ОДКБ. Они пройдут на полигонах Лосвидо и Лепельский с 31 августа по 6 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь прибыли воинские контингенты из Таджикистана и Кыргызстана для участия в учениях ОДКБ-2

Отработка вопросов подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства-члена ОДКБ – предназначение учения «Взаимодействие». Организацию и ведение разведки в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ отработают на учении «Поиск». Еще одно – «Эшелон» затронет организацию материально-технического обеспечения.

# ОДКБ # Военные учения

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