В Беларусь прибыли воинские контингенты из Таджикистана и Кыргызстана для участия в учениях ОДКБ

В Беларусь прибыли воинские контингенты из Таджикистана и Кыргызстана для участия в совместных учениях ОДКБ. Они пройдут на полигонах Лосвидо и Лепельский с 31 августа по 6 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларусь прибыли воинские контингенты из Таджикистана и Кыргызстана для участия в совместных учениях ОДКБ. Они пройдут на полигонах Лосвидо и Лепельский с 31 августа по 6 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отработка вопросов подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства-члена ОДКБ – предназначение учения «Взаимодействие». Организацию и ведение разведки в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ отработают на учении «Поиск». Еще одно – «Эшелон» затронет организацию материально-технического обеспечения.