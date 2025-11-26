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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан

26 ноября 2025 10:43
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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Борт №1 приземлился в международном аэропорту «Манас». В Кыргызстане глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан-2

Саммит пройдет 27 ноября – в узком и расширенном форматах. Лидеры стран подведут итоги деятельности организации в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности. В своем выступлении Александр Лукашенко выскажется по актуальным вопросам обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, обозначит направления, которые требуют особого внимания партнеров. В числе документов, которые предстоит принят (а их более 10), – итоговая декларация Совета коллективной безопасности, решения, касающиеся обеспечения текущей деятельности Организации, укрепления сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции. 

Кроме того, планируется, что в Бишкеке состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Российский лидер прибыл в столицу Кыргызстана накануне. Добавим, что в 2026 году председательство в ОДКБ перейдет к России и пройдет под девизом многополярности.

Также известно, что после визита в Кыргызстан Президент Беларуси посетит ряд стран дальнего зарубежья. География охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку. Запланирована насыщенная программа, включая переговоры на высшем уровне и подписание международных документов.  

# Александр Лукашенко # Международная политика # ОДКБ # Беларусь-Кыргызстан

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