Джонни Депп, Сильвестр Сталлоне, Альберт Эйнштейн, Виталий Карпанов. В кого могут превратиться двоечники и хулиганы

Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Причем тех, кто учился как-нибудь, больше, чем тех, кому гранит науки оказался по зубам. В кого может превратиться вчерашний двоечник?

Сальвадора Дали, одного из самых знаменитых художников в истории, выгнали из школы в 15 лет. Правда, успеваемость тут не при чем. Недопустимым было поведение будущего гениального живописца.

Сильвестр Сталлоне – конечно, двоечник. Не раз с позором изгнан из учебных заведений за поведение. Более того, учился в школе для трудных подростков. И, нужно заметить, с поведением у него до сих пор проблемы.

Харрисон Форд – профессор археологии только в кино. А в школе учился весьма средне. До тех пор, пока не выгнали за неуспеваемость.

Кумир миллионов Джонни Депп вел себя отвратительно. Курил и был отчислен из школы в 15. Сразу после этого вступил в рок-группу. Актерская карьера – случай, не более. И, возможно, из бурного школьного прошлого родом самый яркий киноперсонаж современности.

Возникает вопрос: а как же школьные успехи у наших звезд? Пожалуйста.

Виталий Карпанов учился очень средне. Из школьных предметов любил только физкультуру, труды и пение. Зато слыл балагуром и всегда умел насмешить и обаять. Таким и остался.

Дмитрий Колдун учился на 4 и 5. Напомним, речь идет о временах, когда это были наивысшие оценки. Искренне собирался поступать в медуниверситет. А там, как известно, двоечников не жалуют. Врачом не стал, но мы все равно им гордимся.

Петр Климук, первый белорусский космонавт, жил в деревне Комаровка в Брестском районе. Был одним из лучших в классе, как и положено космонавтам. Щедро давал одноклассникам списывать математику и прилежно мечтал о небе.

Нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов учился в минской 42-й школе. Конечно, отличник.

Впрочем, автор теории относительности и тоже лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн так и не закончил гимназию, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

В общем, не все так просто.