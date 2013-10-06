Как живут и работают преподаватели в белорусской глубинке и сколько там можно воспитать стипендиатов Президентского фонда

Новости Беларуси. 6 октября в Беларуси отмечается День учителя. Это праздник для более чем 600 тысяч преподавателей. Именно столько их трудится в сфере образования страны. Учитель сегодня, с одной стороны, должен сохранить хорошие традиции белоруской школы. А с другой идти в ногу со временем.

Процесс образования в республике постоянно модернизируется. И если в больших городах все более-менее ясно, то как обстоят дела на местах, в глубинке? Например, в школе, где учатся всего-то всего 152 ребенка. Означает ли это автоматически снижение качества образования?

7.30 утра. Занятия начнутся еще через час, но школа в агрогородке Заширье уже живет новым днем. До звонка на урок есть время выяснить отношения за теннисным столом.

Урок русской литературы в седьмом классе. Да, просто в седьмом. Здесь нет необходимости в дополнительном буквенном обозначении. В каждой параллели всего один класс. Сегодня на занятиях присутствует 10 из 13 семиклассников заширской школы.

Ирина Владимировна Новицкая – учитель высшей категории с 34-летним стажем работы. Ее воспитанники живут по всему бывшему Советскому Союзу. А для многих жителей самого Заширья она учитель «семейный». Сегодня объясняет прописные истины уже детям своих бывших выпускников.

Ирина Новицкая, учитель Заширской средней школы:

У меня было полных три выпуска. Они сегодня уже мамы и папы. Я учу их детей. Они отличаются от нынешнего поколения, от нынешних детей. Это были более собранные дети, более готовые всегда помочь.

Урок продолжается. Пользуясь тишиной в школьных коридорах, с историей Заширья и самой школы знакомит директор – Григорий Федорович. Оказывается, поселок заложили среди болот на волне мелиорации в 70-ых годах XX столетия.

Григорий Новицкий, директор Заширской средней школы:

Когда я приехал впервые в Заширье, мне показалось, что здесь город среди села. Площадь была, построен был Дом культуры, прекрасный фонтан.

Когда я начинал работать в этой школе, численность учащихся была порядка 450. В тот период в основном приезжали сюда молодые семьи, у которых было по 2-3 детей. А со временем поселок начал стареть.

Сегодня в школе всего 152 ученика. Подход чуть ли не индивидуальный. Кажется, учительского времени с избытком для каждого. Чего же больше для высоких результатов?

Ирина Новицкая, учитель Заширской средней школы:

Наши сельские родители немножко, наверное, отличаются от городских. Мы в поселке тоже живем одной большой и дружной семьей. Здесь учитель у всех на виду. Постоянно встречаешься со всеми, спрашивают «а как, а что». И если что-то не получается, я тоже, например, обращаюсь всегда к родителям за помощью и чувствую их поддержку.

Результаты такого подхода налицо: учащиеся заширской школы – среди стипендиатов спецфонда президента, а выпускники – среди студентов лучших вузов страны. Еще один интересный момент: из 26 учителей школы 14 когда-то сами ее закончили. Коллегами Ирины Владимировны стали полдесятка ее же учениц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Цык, учитель Заширской средней школы:

Я очень хорошо помню, когда пришла сюда в первый раз. Приняли не как ученицу, а как коллегу. Это было очень приятно. Может, поэтому и осталась здесь.

Жить одной дружной семьей – задача в коллективе, на 80% состоящем из женщин, архисложная. Но в Заширье профессионализма, мудрости и любви к своему делу хватает, чтобы сказку сделать былью. В этой сплоченной педагогической семье нет нелюбимых детей.

Григорий Новицкий, директор Заширской средней школы:

У нас есть много коллег-ветеранов, поэтому нужно не упустить ни одного ветерана, организовать их поздравление, чтобы никто из них не остался обиженным.

Пока взрослые тратят большую перемену на взрослые дела, дети готовят для них свой праздничный сюрприз (песню). Правда, сохранить в тайне такой подарок будет непросто. Слишком уж хорошая слышимость в школе.

До концерта еще нужно сделать одно важное дело. Приглашения учителям, вышедшим на пенсию, по старой школьной традиции доставляются целой делегацией со всеми сопутствующими атрибутами. Разве что духового оркестра не хватает.

Нина Мишкевич для всего района – учитель-легенда. За 40 лет педагогической практики вырастила 25 преподавателей иностранного языка.

Кстати, Ирина Новицкая с приглашением на школьный концерт не просто на пороге своего бывшего классного руководителя, но друга, как говорится, на всю жизнь.

Нина Мишкевич, пенсионерка, учитель иностранного языка:

Недаром мы 40 лет дружим, с 7 класса. Я была классной у нее, а потом все отношения перерастали во взрослые. По телефону у нас разговоры идут только про школу, только про учеников (про будущих и теперешних) и про планы на будущее.

Отношения между людьми в Заширье теплые на столько, что кажутся нереальными. Как и все окружающее: стихи, высказывания, афоризмы смотрят здесь с каждой стены, с каждого камня. Семикратный победитель Республиканского смотра-конкурса по благоустройству – агрогородок Заширье – место уникальное. И педагогическая семья здесь – действительность, понимаемая в буквальном смысле слова. И дело даже не в том, что директор школы и учитель русского – муж и жена, и на двоих почти 70 лет педагогического стажа, и две дочери, одна из которых, – преподаватель университета.

Григорий Новицкий, директор Заширской средней школы:

Мы как бы вместе проблемы решаем. И когда собираемся семьей, особенно когда старшая дочь приезжает, у нас только педагогические проблемы. Меньше семейные решаем – больше педагогические. У нас взаимопонимание.

Ирина Новицкая, учитель Заширской средней школы:

Вспоминаю слова Льва Николаевича Толстого: «Если хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку». Значит, в первую очередь, это должен быть человек, влюбленный в свое дело. Любить не только свою науку, не только свой предмет, а в первую очередь любить детей, быть доброжелательным всегда к ним, в каждом видеть личность.

И этот педагогический рецепт с Полесья не просто теория. Главный критерий истины, как известно, практика.

Ученики Заширской средней школы:

Она очень хорошая учительница. Все очень углубленно и доступно объясняет. Все понятно.

Я хочу ей пожелать, чтобы она всегда была такой же радостной, какой я ее вижу на каждом уроке.

Терпения, понимающих и старательных учеников. Чтобы долго-долго жила.

Сегодня эти слова звучат не только для Ирины Владимировны. Эти простые детские поздравления для всех кто, дарит свет знания, ведет маленьких и не очень людей в большую жизнь, полную нового и неизвестного.