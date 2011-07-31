Джейден Фелдер из США – победитель «Новой волны-2011». Беларусь – 11-я

Выступление американца по итогам выступления на X Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки жюри оценило в 341 балл (120+117+104).

Второе место с отставание всего в один балл заняла представительница Украины Маша Собко – 340. Третье место досталось российской группе «Н.А.О.М.И.» (339 баллов).

Певец Юзари, который представлял на конкурсе Беларусь, набрал 318 баллов и занял 11-е место, сообщает «Столичное телевидение».

Наименьшее количество баллов жюри отдало представителям Польши – дуэту Моники Вишневски и Михалу Боберу (294).

31 июля на конкурсе будут названы лауреаты фестиваля. Они разделят между собой призовой фонд в 100 тысяч евро (1-е место - 50 тыс. евро, 2-е место - 30 тыс. евро, 3-е место - 20 тыс. евро). Также будут вручены приз зрительских симпатий и награды от Юрмальской городской думы и музыкального телеканала.