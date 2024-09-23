Дзермант: желание белорусов – мир, но чтобы он был, нужно быть готовым его защитить любыми средствами

Алексей Дзермант, политолог: Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас. Как известно, белорусы – миролюбивый народ, ценящий мир во всех его значениях – и как состояние невойны, отсутствие конфликтов и кровопролития, и как мир-общину, общность и единство народа. Не даром и наш национальный гимн начинается со слов «Мы, белорусы, мирные люди». И именно такие смыслы мы закладываем в недавно отмеченный нами День народного единства. Так мы его воспринимаем: через мир, объединение и единство.

Но далеко не все, в том числе и наши западные соседи, разделяют это понимание и уважают его. Не скрою, очень тревожно прозвучали слова Президента на торжественном форуме по случаю нашего нового праздника о том, что нападение на Беларусь будет означать начало Третьей мировой войны. И это не блеф, а предупреждение тем, кто хотел бы втянуть Беларусь в войну, полагая, что у них не будет никаких серьезных последствий. Это не так и стоит еще раз объяснить почему. Мы знаем, что на Западе всерьез рассматривают возможность расширения конфликта в нашем регионе.

Есть несколько вариантов, как это сделать, но все они сводятся к тому, что именно территориальное расширение, вовлечение других государств должно этому способствовать. Цель – расширение театра военных действий должно еще больше ударить по России, заставить ее расходовать еще больше сил и ресурсов.