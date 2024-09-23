Дзермант: желание белорусов – мир, но чтобы он был, нужно быть готовым его защитить любыми средствами

В программе Новости «24 часа» на СТВ авторская рублика Алексея Дзерманта «Смыслы».
В программе Новости «24 часа» на СТВ авторская рублика Алексея Дзерманта «Смыслы».
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас. Как известно, белорусы – миролюбивый народ, ценящий мир во всех его значениях – и как состояние невойны, отсутствие конфликтов и кровопролития, и как мир-общину, общность и единство народа. Не даром и наш национальный гимн начинается со слов «Мы, белорусы, мирные люди». И именно такие смыслы мы закладываем в недавно отмеченный нами День народного единства. Так мы его воспринимаем: через мир, объединение и единство.
Но далеко не все, в том числе и наши западные соседи, разделяют это понимание и уважают его. Не скрою, очень тревожно прозвучали слова Президента на торжественном форуме по случаю нашего нового праздника о том, что нападение на Беларусь будет означать начало Третьей мировой войны. И это не блеф, а предупреждение тем, кто хотел бы втянуть Беларусь в войну, полагая, что у них не будет никаких серьезных последствий. Это не так и стоит еще раз объяснить почему. Мы знаем, что на Западе всерьез рассматривают возможность расширения конфликта в нашем регионе.
Есть несколько вариантов, как это сделать, но все они сводятся к тому, что именно территориальное расширение, вовлечение других государств должно этому способствовать. Цель – расширение театра военных действий должно еще больше ударить по России, заставить ее расходовать еще больше сил и ресурсов.
Алексей Дзермант:
Поэтому западные стратеги рассматривают возможность расширения конфликта на Приднестровье и Молдову, на акваторию Балтийского моря, Калининградскую область и на Беларусь. Причем самым вероятным выглядит именно приднестровское и белорусское направления, поскольку именно они могут быть для России самыми чувствительными. Приднестровье – это по сути российский анклав, где находятся российские миротворцы и огромные склады еще советского оружия, а «белорусский балкон» в стратегическом смысле играет сдерживающую роль как для НАТО, так и для Украины, которая вынуждена держать часть своей армии на нашем направлении, что облегчает для России выполнение задач на актуальной линии фронта. Естественно, мы прекрасно понимаем наше положение и не собираемся пассивно наблюдать за военными приготовлениями у наших границ, имеющими наступательный характер. За последнее время сделано немало в плане защиты нашей страны от возможной атаки.
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