Дьяченко: президентские выборы 2025-го завершают процесс политической перезагрузки нашего общества

Беларусь на пороге выборов. В стране горячая фаза электоральной кампании – инициативные группы собирают подписи в поддержку потенциальных кандидатов на высший государственный пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитический центр EcooM провел опрос в преддверии главного общественно-политического события в стране – о результатах мы рассказывали здесь .

Граждане активно включились в процесс. Будут ли белорусы столь же активны в основной день выборов Президента – 26 января 2025-го? Судя по данным социсследования, явка будет высокой.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Президентские выборы 2025 года завершают процесс политической перезагрузки нашего общества. Когда мы выберем Президента, мы фактически завершим процесс политического переустройства нашей страны, который начался еще с референдума 2022 года. Цифры 60 %, которые сегодня по линии БелТА были получены, они, я так понимаю, усредненные. Потому что в моем избирательном округе все избиратели, с которыми я общался, придут на выборы и примут активное участие в электоральной кампании.

Социсследование проводилось с 1 по 21 октября, участие в нем приняли свыше 1,5 тысячи человек разных возрастов и профессий со всех регионов.