Совместная штабная тренировка ВС под руководством Муравейко проводится с 13 по 16 января в Беларуси

С 13 по 16 января в Беларуси проводится совместная штабная тренировка Вооруженных Сил под руководством начальника Генштаба – первого заместителя министра обороны Павла Муравейко.

Цель – выработать оптимальный порядок применения группировок сил, воинских формирований и военизированных организаций при одном из возможных вариантов обострения обстановки, непосредственно связанного с угрозой военной безопасности Беларуси.

Тренировка является одним из важных элементов учебного года и закладывает основу для дальнейшего проведения мероприятий по подготовке в Вооруженных Силах.