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Совместная штабная тренировка ВС под руководством Муравейко проводится с 13 по 16 января в Беларуси

13 января 2026 07:34
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С 13 по 16 января в Беларуси проводится совместная штабная тренировка Вооруженных Сил под руководством начальника Генштаба – первого заместителя министра обороны Павла Муравейко.

Совместная штабная тренировка ВС под руководством Муравейко проводится с 13 по 16 января в Беларуси-2

Цель – выработать оптимальный порядок применения группировок сил, воинских формирований и военизированных организаций при одном из возможных вариантов обострения обстановки, непосредственно связанного с угрозой военной безопасности Беларуси.

Тренировка является одним из важных элементов учебного года и закладывает основу для дальнейшего проведения мероприятий по подготовке в Вооруженных Силах.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Павел Муравейко

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