Большой конкурс. Кто из белорусских студентов поедет на реконструкцию БАМ?

Екатерина Забенько, СТВ: В 2024 году был очень большой конкурс именно для того, чтобы ребятам поехать на реконструкцию Байкало-Амурской магистрали, которая отмечает полувековой юбилей – это очень здорово и значимо. Мы до этого работали, в общем-то, с российскими ребятами. Мы к ним приезжали и они – к нам. В этом году эта стройка, наверное, считается одной из самых масштабных. Как было налажено это сотрудничество, и где было принято такое решение?

Возможность запастись воспоминаниями на всю жизнь, подзаработать, найти новых друзей, если повезет, то и любовь – это студенческие отряды. Перед теми, кто готов поработать, открыты все двери и дороги. Белорусские ребята вносят вклад в развитие крупных объектов не только в нашей стране, но и за ее пределами. Обо все этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Анастасия Еленская, комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:

Всероссийский большой проект «БАМ 2.0» – пригласили достаточно небольшое количество ребят. Нас туда едет около 50 человек, поэтому, естественно, был конкурс большой. Особенность этого проекта состоит в том, что туда поедет не любой строитель. У ребят должны обязательно быть корочки монтеров пути. 29 мая ребята сдали экзамены, получили эти заветные свидетельства – теперь они монтеры пути и готовятся ехать на БАМ. Ехать действительно далеко, ребята будут работать на разных участках российской железной дороги далеко друг от друга, отряды будут раскиданы. Это, конечно, интересно с одной стороны, но будет затруднять их деятельность и коммуникацию. Поэтому комиссарская внутриотрядная работа у них будет дистанционно.

Екатерина Забенько:

Конкурс на место какой был для того, чтобы попасть на БАМ?

Анастасия Еленская:

Порядка двух человек на место. Здесь была специфика в том, что должна быть определенная специальность.

Екатерина Забенько:

То есть не каждый мог претендовать на это место?

Анастасия Еленская:

Да, ребята уже изначально знали, что не просто идут туда работать, но идут учиться. То есть они сначала учатся в Республике Беларусь, потом выезжают в Российскую Федерацию.

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