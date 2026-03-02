Дворец Тышкевичей в Воложине называют сокровищем классицизма! Побывали в графской резиденции XIX века

Виктория Бриль, экскурсовод туристического информационного центра Воложинского района:

Мы сейчас с вами проходим рядом с официной, то есть зданием-дворцом, где проходили официальные приемы графского рода Тышкевичей. Также его здание-близнец у нас имеется. Это сам дворец, где жили представители графского рода Тышкевичей, также сохранилась и оранжерея. Специально Тышкевичи пригласили для строительства данного комплекса архитектора Августа Косаковского. У нас был парк, представлен в виде пяти террас, которые плавно спускались по западному склону пригорка прямо к нашей реке Воложинке.

Самым первым здесь у нас поселился граф Юзеф Тышкевич, именно он построил данный дворцово-парковый комплекс. В дальнейшем здесь жили его потомки: сыновья, внуки и даже праправнуки. Основной вид деятельности графского рода Тышкевичей – это садоводство и коневодство. У нас в Воложине выращивали крупных породистых лошадей.

По взмаху веера прогуляемся по роскошным залам. Интерьеры были богато украшены. Белоснежные печи, паркет. Здесь находилась огромная коллекция нумизматики, военного оружия, китайских и японских ваз. Изумляла картинная галерея, где были представлены фамильные портреты и зарубежные шедевры. Увы, все ценности были вывезены до Первой мировой войны. Особой гордостью была дивная оранжерея, теплица и питомники. Выращивали апельсины, персики, ананасы и другую экзотику, которая активно шла на экспорт и приносила отличный доход хозяевам. Так что все гости могли насладиться фруктовыми десертами.