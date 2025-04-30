В центре Тбилиси вспыхнул крупный пожар

Мощный пожар полыхает в центре Тбилиси. Ранним утром здесь загорелся большой рынок. По сообщению очевидцев, огонь вспыхнул в магазине обуви на втором этаже и стал быстро распространяться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рядом находятся склады одежды и продуктов, различные магазины, в том числе ювелирные, а также железнодорожный вокзал. На месте ЧП работают 30 пожарных расчетов. Несмотря на бушующую стихию, продавцы пытаются спасти от огня свои товары: самое ценное стремятся вынести за территорию рынка. Как сообщают местные СМИ, спасателям удалось локализовать пламя. Сведений о погибших или пострадавших не поступало. Причины произошедшего пока остаются неизвестными.