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Пакистан заявил о намерении Индии напасть на страну в течение суток

30 апреля 2025 10:35
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Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном достигла критической отметки. Исламабад заявил, что индийские вооруженные силы намерены атаковать страну в течение ближайших суток. Такие данные предоставила разведка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистан заявил о намерении Индии напасть на страну в течение суток-2

По их сведениям, атаку Индия намерена начать в ответ на нападения в Кашмире 22 апреля. Тогда боевики открыли огонь по туристам в долине, в результате чего погибли 26 человек. В связи с этим в Министерстве обороны Пакистана сообщили, что армия приведена в повышенную боеготовность. Тем временем Нью-Дели 30 апреля обвинил Карачи в очередном нарушении режима прекращения огня. Якобы пакистанские войска открыли стрельбу по индийским пограничным постам. Напомним, накануне премьер-министр Индии заявил, что вооруженным силам страны предоставили самостоятельно решать, как и когда дать ответ на теракт в Кашмире.

# Международная политика

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