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В жировках за декабрь будут октябрьские суммы жилищных субсидий

11 ноября 2016 17:14
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Новости Беларуси. Суммы жилищных субсидий за октябрь появятся в декабрьских жировках. Об этом сообщили 11 ноября в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. По словам специалистов, такие безналичные дотации будут начисляться в режиме «на месяц позже».

Напоминаем, что с 1 октября страна перешла на новую систему начисления платы за ЖКУ,

которая включает финансовую поддержку тех семей, которые не в состоянии осилить коммуналку в полном объеме из-за низких доходов. К слову, именно из-за внедрения нового программного обеспечения в течение нескольких дней были проблемы с доступом к онлайн сервису по расчету коммуналки.

В связи с этим может возникнуть и небольшая задержка по доставке белорусам жировок.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Все ресурсы, программное обеспечение задействованы, работают в штатном режиме. Есть необходимость тестирования работы программы, то есть мы это делаем в штатном режиме. Пока опасений о срыве сроков напечатания счет-извещений у нас нет. Есть, конечно, определенные сложности и некоторое напряжение.

Но я думаю, что все должны получить счет-извещения в срок. В крайнем случае, может быть, 16 числа.

К слову, не дожидаясь пока новая система начнет работу в полную силу, белорусы начали обращаться за начислением жилищных субсидий самостоятельно.

Так называемым «заявительным принципом» уже воспользовались более 250 человек.

На поддержку государства могут рассчитывать те, чьи расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 20% рубеж в городе и 15% в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

# общество # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # Виталий Смирнов

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