Продавец обманул с возрастом авто и отказывается возвращать деньги: что делать?

Ежедневно на «горячую линию» телеканала СТВ поступает порядка 50 телефонных звонков. Характер обращений и их география необъятны. Жалуются со всех уголков нашей родины, на всех, всё и вся. Некоторые вопросы, ответы на которые интересны всем, комментирует юрист.

Вопрос:

Купил на рынке автомобиль и столкнулся со следующей проблемой. По документам автомобиль – 2008 года. Но, когда я приехал оформлять его в ГАИ, машина оказалась 2005 года. Я хочу вернуть свои деньги, но продавец отказывается. Что делать?

Елена Мойсейчик, юрист:

В такой ситуации имеет место непредоставление, недоведение до потребителя достоверной информации о реализуемом товаре. И, соответственно, согласно закону Республики Беларусь «О защите прав потребителей», покупатель имеет право отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. В том случае, если требования потребителя продавец добровольно отказывается удовлетворить, то, соответственно, потребитель может обратиться с исковым заявлением в суд.