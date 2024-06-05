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Душа требует зрелищ – приходите на «Цирколето»! Рассказываем о новой программе Белгосцирка

05 июня 2024 14:42
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Душа требует зрелищ – приходите на «Цирколето»! Рассказываем о новой программе Белгосцирка-1

Вероника Макаревич, ведущая:
Если ваша душа требует зрелищ, приходите на новое представление «Цирколето».

Душа требует зрелищ – приходите на «Цирколето»! Рассказываем о новой программе Белгосцирка-4

Встретить долгожданное лето ярко и окунуться в мир волшебства приглашает Белорусский государственный цирк. Творческая команда приготовила незабываемую программу. В главных ролях – талантливые артисты и их верные спутники, животные!

Душа требует зрелищ – приходите на «Цирколето»! Рассказываем о новой программе Белгосцирка-7

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белорусского государственного цирка:
Программа называется очень необычно – «Цирколето». Мы поставили знак равенства между цирком и летом. Цирк – это тепло, краски, отдых, и лето тоже такая пора года. В программе много номеров, много животных. Это и попугаи, которых очень любит белорусский зритель, великолепные тигры Багдасаровых, дрессировщики из России, заслуженные артисты. Думаю, это будет гвоздь программы.

Особый восторг вызывает шоу попугаев под руководством Олега Хотима. На арене закружатся в танце сразу восемь пернатых красавцев! Покорит ваше сердце и харизматичная птица-носорог!

Душа требует зрелищ – приходите на «Цирколето»! Рассказываем о новой программе Белгосцирка-10

Вернуться в детство и насладиться яркой цирковой программой можно до 4 августа.

Подробности в видео.

# Цирк # общество # Вероника Макаревич # Витаутас Григалюнас

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