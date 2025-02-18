Думаете, это Европа? А вот и нет – показываем площадь с «игрушечными» домиками в Дятлово

Пополняем паспорт туриста новыми эмоциями и отправляемся в Дятлово в программе «Путевка BY». Прогуляемся по площади со сказочными «игрушечными» домиками. И даже найдем сердце в костеле Успения Пресвятой Девы Марии!

Площадь 17 Сентября – одно из чудес, как будто мы оказались на страницах сказок братьев Гримм. Очаровательная застройка напоминает центр старинных европейских городков и влюбляет с первого взгляда. К слову, так мило раньше выглядели многие белорусские местечки. С XV века здесь была Рыночная площадь и можно было совершить отличный шопинг. Домики появились одновременно с постройкой костела. Тогда все было деревянным и не раз горело из-за пожаров.