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Думаете, это Европа? А вот и нет – показываем площадь с «игрушечными» домиками в Дятлово

18 февраля 2025 12:55
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Пополняем паспорт туриста новыми эмоциями и отправляемся в Дятлово в программе «Путевка BY». Прогуляемся по площади со сказочными «игрушечными» домиками. И даже найдем сердце в костеле Успения Пресвятой Девы Марии!

Думаете, это Европа? А вот и нет – показываем площадь с «игрушечными» домиками в Дятлово-2

Площадь 17 Сентября – одно из чудес, как будто мы оказались на страницах сказок братьев Гримм. Очаровательная застройка напоминает центр старинных европейских городков и влюбляет с первого взгляда. К слову, так мило раньше выглядели многие белорусские местечки. С XV века здесь была Рыночная площадь и можно было совершить отличный шопинг. Домики появились одновременно с постройкой костела. Тогда все было деревянным и не раз горело из-за пожаров.

Думаете, это Европа? А вот и нет – показываем площадь с «игрушечными» домиками в Дятлово-4

Елена Абрамчик, специалист по туризму Дятловского туристического информационного центра, аттестованный экскурсовод:
Вообще, Дятлово – еврейское местечко. Евреи здесь появились в XVI веке. Дома вокруг площади все были застроены евреями, которые занимались ремесленничеством, торговлей. В 1882 году произошел большой пожар, почти весь городок выгорел. И тогда еврейская община обратилась в Петербург с просьбой разрешить построить кирпичные дома. И в середине 1880-х годов возникли эти домики, которые мы называем «игрушечные домики». Сегодня это украшение нашего городка. Сверху, на втором этаже, жила семья, а снизу находились лавочки, мастерские. Вход всегда был со стороны площади.

Подробности смотрите в видео.

# Анастасия Макеева # Туризм # Елена Абрамчик

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