Дрифтера из Японии удивила Беларусь – в Могилёве идут съёмки международного спортивного шоу

Крутые маневры, максимум драйва и рев машин. Следующей точкой на карте масштабного международного дрифт-проекта стал Могилев. Съемки развернулись на площади Славы и у драматического театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крутые маневры, максимум драйва и рев машин. Следующей точкой на карте масштабного международного дрифт-проекта стал Могилев. Съемки развернулись на площади Славы и у драматического театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Принимают участие в съемках звезды дрифта мирового уровня – в Могилев приехали пилоты из Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда, Бразилии. Искусство управления автомобилем спортсмены демонстрируют на фоне исторических достопримечательностей нашей страны. Тем самым не только продвигая автоспорт в нашей стране, но и иллюстрируя связь времен и поколений, а также раскрывая туристический потенциал Беларуси.
– Я никогда такого не видела, очень здорово.
– Я никогда не видел, как гоночные машины на площади гоняют по кругу.
– Детей надо привлекать к спорту, показывать им красивые вещи, красивые машины. Поэтому пришли посмотреть и развлекаться несмотря на дождь.
Юкио Таруми, Дрифтер (Япония):
Очень радует и удивляет, с каким масштабом организован этот проект. И Беларусь – такая, как я себя представлял. Доброжелательная. Белорусы открытые. Это позволяет мне чувствовать себя как дома.
Дрифт-тур по Беларуси продлится по 8 ноября. Спортсмены уже побывали в Несвиже, Бресте и Гомеле. Увидеть шоу приглашают всех желающих. Готовый ролик будет представлен в социальных сетях команды через месяц.