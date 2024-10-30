Дрифтера из Японии удивила Беларусь – в Могилёве идут съёмки международного спортивного шоу

Крутые маневры, максимум драйва и рев машин. Следующей точкой на карте масштабного международного дрифт-проекта стал Могилев. Съемки развернулись на площади Славы и у драматического театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принимают участие в съемках звезды дрифта мирового уровня – в Могилев приехали пилоты из Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда, Бразилии. Искусство управления автомобилем спортсмены демонстрируют на фоне исторических достопримечательностей нашей страны. Тем самым не только продвигая автоспорт в нашей стране, но и иллюстрируя связь времен и поколений, а также раскрывая туристический потенциал Беларуси.

– Я никогда такого не видела, очень здорово. – Я никогда не видел, как гоночные машины на площади гоняют по кругу. – Детей надо привлекать к спорту, показывать им красивые вещи, красивые машины. Поэтому пришли посмотреть и развлекаться несмотря на дождь.