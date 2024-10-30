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Дрифтера из Японии удивила Беларусь – в Могилёве идут съёмки международного спортивного шоу

30 октября 2024 17:21
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Крутые маневры, максимум драйва и рев машин. Следующей точкой на карте масштабного международного дрифт-проекта стал Могилев. Съемки развернулись на площади Славы и у драматического театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дрифтера из Японии удивила Беларусь – в Могилёве идут съёмки международного спортивного шоу-2

Принимают участие в съемках звезды дрифта мирового уровня – в Могилев приехали пилоты из Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда, Бразилии. Искусство управления автомобилем спортсмены демонстрируют на фоне исторических достопримечательностей нашей страны. Тем самым не только продвигая автоспорт в нашей стране, но и иллюстрируя связь времен и поколений, а также раскрывая туристический потенциал Беларуси.

Дрифтера из Японии удивила Беларусь – в Могилёве идут съёмки международного спортивного шоу-4

Я никогда такого не видела, очень здорово.

Я никогда не видел, как гоночные машины на площади гоняют по кругу.

Детей надо привлекать к спорту, показывать им красивые вещи, красивые машины. Поэтому пришли посмотреть и развлекаться несмотря на дождь.

Дрифтера из Японии удивила Беларусь – в Могилёве идут съёмки международного спортивного шоу-6

Юкио Таруми, Дрифтер (Япония):
Очень радует и удивляет, с каким масштабом организован этот проект. И Беларусь – такая, как я себя представлял. Доброжелательная. Белорусы открытые. Это позволяет мне чувствовать себя как дома.

Дрифт-тур по Беларуси продлится по 8 ноября. Спортсмены уже побывали в Несвиже, Бресте и Гомеле. Увидеть шоу приглашают всех желающих. Готовый ролик будет представлен в социальных сетях команды через месяц.

# Автомобили

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