Дрессировщик Эдгард Запашный – о Минске, его жителях, проспекте Независимости и аншлагах

Представитель всемирно известной цирковой династии, заслуженный артист России Эдгард Запашный бывал в Минске уже не один раз и по несколько месяцев проводил в городе по долгу службы. Поэтому он успел изучить город и влюбиться в его неповторимые черты, которые так нравятся приезжим, но привычны и незаметны горожанам, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Эдгард Запашный, заслуженный артист России, народный артист Российской Федерации:

Я, честно говоря, с большой радостью приехал в очередной раз в Минск, хотя недавно здесь провел целых три месяца. В принципе, изучил город. Но ехал сюда с радостным хорошим настроением. Большой просторный город с добрыми людьми, с безопасной обстановкой на улицах.

В очередной раз отметил для себя, что у вас есть то, чего нет у нас. Я бы очень хотел, чтобы мы взяли это у вас. Государственный флаг Беларуси гордо возвышается над Минском на большом шпиле в таком красивом месте. А у нас, в Москве, и нет такого места, где бы государственный флаг так сильно просматривался и на его фоне хотелось бы сфотографироваться.

Проспект Независимости, конечно, со своей пролетностью, хотя в ночное время я не очень его люблю, потому что моя квартира была прямо на нем, и мотоциклисты ночью, конечно, утомляют, потому что на таком проспекте грех, наверное, не разогнаться. Ночью ревут моторы. Я старался закрывать окна в ночное время, которые выходили у меня на проспект. Но сам факт – это проспект. И название такое красивое – Независимости.

Таких мест много. Мне бы хотелось, чтобы власти чуть-чуть больше уделили внимание, например, зоопарку. Потому что зоопарк стоит в прекрасном месте, с возможностью сильного расширения. Коллекция животных достаточно серьезная: есть и белые тигры, и зубр. И дельфинарий уже там построили. Но для такого мощного города можно было бы построить зоопарк, наверное, помощнее.

Я стараюсь гулять так, чтобы не быть приметным, потому что люди, конечно, узнают, подходят, начинают разговаривать, фотографироваться. Понимаешь, что ты уже сам себе не принадлежишь.

Мы здесь фактически с братом установили рекорд. Сделали 72 аншлаговых представления, еще бы даже смогли, наверное, довести эту цифру до 100, если бы продолжили наши гастроли. Но нам нужно было уехать.

Друзья, желать вам я хочу практически, наверное, того же, что и самому себе, потому что искренне получаю удовольствие от общения с вами. Счастья, здоровья, берегите себя, берегите друг друга и пускай семья по-настоящему станет семьей, чтобы все в вашей жизни было хорошо.