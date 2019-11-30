Дожди и мокрый снег, туман и гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Синоптики предупреждают: плюс ещё задержится, правда, не обойдётся без мокрого снега. В начале недели метеообстановку в стране будут формировать прохладные неустойчивые воздушные массы из Скандинавии. А уже со среды немного потеплеет. Погоду будет определять система атмосферных фронтов из Северной Атлантики, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Начало календарной зимы у нас стартует с похолодания. Ожидаются отрицательные температуры воздуха в ночные и дневные часы. И местами будет отмечаться кратковременный снег. В среду начнёт поступать более тёплая воздушная масса уже атлантического происхождения. Вновь температурный фон начнёт повышаться, осадки уже будут переходить с мокрого снега в дождь. Температура воздуха в среду в течение суток будет находиться в пределах от 0 до +5. Конец рабочей недели прогнозируется довольно тёплым, с положительными температурами. В дневные часы они составят 0 +6. Также не обойдётся без осадков, в основном они будут в виде дождя и мокрого снега, ожидаются туман и гололёдные явления.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам