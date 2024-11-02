«Дажынкі-2024» – лучших гродненских хлеборобов наградят в Мостах

К фестивалю-ярмарке «Дажынкі» райцентр заметно преобразился. На каждой улице города уже царит атмосфера праздника. Гродненским хлеборобам есть чем гордиться. Они намолотили почти 2 миллиона тонн зерна. И это без учета рапса. Весной рано вышли в поле, затем затяжные майские холода и летняя засуха, но неблагосклонным условиям со стороны погоды были противопоставлены профессионализм и трудолюбие.