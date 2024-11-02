«Дажынкі-2024» – лучших гродненских хлеборобов наградят в Мостах

Церемония награждения передовиков аграрного сектора Гродненской области 2 ноября пройдет в Мостах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония награждения передовиков аграрного сектора Гродненской области 2 ноября пройдет в Мостах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К фестивалю-ярмарке «Дажынкі» райцентр заметно преобразился. На каждой улице города уже царит атмосфера праздника. Гродненским хлеборобам есть чем гордиться. Они намолотили почти 2 миллиона тонн зерна. И это без учета рапса. Весной рано вышли в поле, затем затяжные майские холода и летняя засуха, но неблагосклонным условиям со стороны погоды были противопоставлены профессионализм и трудолюбие.
По итогам жатвы по валовому сбору зерна регион прирос на 43 тысячи тонн, урожайность зерновых и зернобобовых составила 46,6 центнера с гектара против прошлогодних 46,3. Получили очередной рекордный урожай маслосемян рапса – 290 тысяч тонн.