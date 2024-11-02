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Более 170 населённых пунктов Беларуси остались без света из-за шквалистого ветра

02 ноября 2024 07:40
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Из-за шквалистого ветра более 170 населенных пунктов Беларуси остались без электричества. Энергетики продолжают восстановительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 170 населённых пунктов Беларуси остались без света из-за шквалистого ветра-2

Наиболее сложная ситуация сложилась в Витебской области. Над устранением аварийных отключений работают 88 бригад, задействовано 80 единиц специальной техники. Из-за сложных погодных условий синоптики ранее объявили на 2 ноября в Беларуси оранжевый уровень опасности. 

Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, работники энергетической сферы ведут постоянный мониторинг оперативной обстановки, чтобы незамедлительно реагировать на возникающие нештатные ситуации.

# Погода в Беларуси

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