Более 170 населённых пунктов Беларуси остались без света из-за шквалистого ветра

От печати до веба – журфак БГУ отмечает 80 лет со дня основания

Готовить белорусских журналистов начали с 1 ноября 1944. Белорусский журфак стал первым в Союзе, опередив Киев и Москву. В корреспонденты тогда шли люди, которые знали жизнь – фронтовики.