Более 170 населённых пунктов Беларуси остались без света из-за шквалистого ветра

Из-за шквалистого ветра более 170 населенных пунктов Беларуси остались без электричества. Энергетики продолжают восстановительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за шквалистого ветра более 170 населенных пунктов Беларуси остались без электричества. Энергетики продолжают восстановительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Витебской области. Над устранением аварийных отключений работают 88 бригад, задействовано 80 единиц специальной техники. Из-за сложных погодных условий синоптики ранее объявили на 2 ноября в Беларуси оранжевый уровень опасности.
Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, работники энергетической сферы ведут постоянный мониторинг оперативной обстановки, чтобы незамедлительно реагировать на возникающие нештатные ситуации.