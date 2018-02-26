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«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток

26 февраля 2018 18:18
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Новости Беларуси. 26 февраля вступили в силу новые правила для частных перевозок. Работать по старинке маршрутчикам не позволит обновленный закон «Об автомобильных перевозках», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток-1

  

Теперь водители должны отправляться только с вокзала, ездить по определенному маршруту и останавливаться на конкретных остановках – все ради прозрачности и безопасности пассажиров. Татьяна Ревизоре о новациях в транспортной сфере.  

«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток-4

  

Обновленный закон который месяц не дает покоя частным перевозчикам. День икс настал сегодня. Отныне – игра по новым правилам.  

«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток-7

  

Николай Гейченко, водитель междугородной маршрутки:  
Никому неизвестно, к чему это приведет. Пассажирам, конечно, будет хуже. Они раньше получали все удобства: от дома забирали их, к дому привозили. Сейчас такого не будет.  

«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток-10

  

Отправка только с вокзала – это один из обязательных пунктов. Столичные автомобилисты могут в красках рассказать о забитых маршрутками окрестностях железнодорожного вокзала. А ведь междугородные авторейсы должны курсировать по строго определенному маршруту и останавливаться лишь на конкретных остановках.

«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток-13

  

Накладывает это и другие обязательства, включая разработку расписания, учет интервалов и количества рейсов. По сути, это все делается для клиента: он должен быть уверен, что водитель готов к поездке, что он за рулем не целые сутки, что маршрутка уедет, а рейс не отменят из-за нехватки пассажиров.  

«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток-16

  

Но у водителей своя логика.  

«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток-19

  

Вадим Бакренев, перевозчик:  
Нам невыгодно работать. То, что нам предлагает оператор, – это прийти к вокзалу. Вокзал просит от 15 %.  

«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток-22

  

Впрочем, Виталий с позицией коллег по баранке готов поспорить. За рулем мужчина всю жизнь. Работает только на регулярных рейсах, ведь здесь все честно и прозрачно. Вот и сейчас собирается в дорогу: готовит документы и оборудование, которое требует законодательство.  

«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток-25

  

Виталий Малыхин, водитель филиала «Автовокзал Гродно» ОАО «Гроднооблавтотранс»:  
Кассовый аппарат оборудован системой спутниковой. То есть эта система связывает нас с налоговой инспекцией. Стоит у нас навигация – вот она, если вам видно. Она контролирует соблюдение моего графика. Чтобы я не превысил скорость, чтобы я следовал по маршруту.  

«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток-28

  

На автовокзале «Гродно» признаются: в последнее время количество рейсов пришлось сократить – пассажиры начали уходить к частникам нерегулярных рейсов. У них более гибкий подход к клиентам, потому что к ним не предъявлялись жесткие требования законодательства.  

«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток-31

  

Справедливо ли? Между тем маршрутки с автовокзала, идущие из Гродно в Минск, порой не заполнены даже наполовину.  

«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток-34

  

Татьяна Жуковская, жительница Вороново:  
Это дешевле, во-первых, государственное. Есть какая-то безопасность, водители очень хорошие.  

«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток-37

  

Елена Гайко, жительница Гродно:  
Конечно, с нелегалами опасно. Раз поехали, колесо отвалилось – больше не хочется.  

«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток-40

  

В Министерстве транспорта подчеркивают: обновленный закон не оставит без работы частников. Требования, возможно, в чем-то жесткие, но касаются они также режима труда и отдыха самого водителя. Цель документа – прежде всего  обеспечить безопасность пассажиров.  

«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток-43

  

Сергей Дубина, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:  
В первую очередь мы выступали из соображения повышения качества оказываемых услуг, повышения безопасности перевозки пассажиров и создания дополнительных условий для добросовестной конкуренции на рынке пассажирских перевозок.  

Работа по информированию о новых нормах велась еще с августа 2017 года. О перезагрузке заговорили еще раньше. Как обычно, никто из тех, кого новые правила коснулись, заранее ничего не сделал. Какой теперь маршрут выберут перевозчики – покажет время.  

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт # Николай Гейченко # Вадим Бакренев # Виталий Малыхин # Татьяна Жуковская # Елена Гайко # Сергей Дубина

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