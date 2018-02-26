«Дополнительные условия добросовестной конкуренции». Минтранс о новых правилах работы междугородных маршруток

Новости Беларуси. 26 февраля вступили в силу новые правила для частных перевозок. Работать по старинке маршрутчикам не позволит обновленный закон «Об автомобильных перевозках», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь водители должны отправляться только с вокзала, ездить по определенному маршруту и останавливаться на конкретных остановках – все ради прозрачности и безопасности пассажиров. Татьяна Ревизоре о новациях в транспортной сфере.

Обновленный закон который месяц не дает покоя частным перевозчикам. День икс настал сегодня. Отныне – игра по новым правилам.

Николай Гейченко, водитель междугородной маршрутки:

Никому неизвестно, к чему это приведет. Пассажирам, конечно, будет хуже. Они раньше получали все удобства: от дома забирали их, к дому привозили. Сейчас такого не будет.

Отправка только с вокзала – это один из обязательных пунктов. Столичные автомобилисты могут в красках рассказать о забитых маршрутками окрестностях железнодорожного вокзала. А ведь междугородные авторейсы должны курсировать по строго определенному маршруту и останавливаться лишь на конкретных остановках.

Накладывает это и другие обязательства, включая разработку расписания, учет интервалов и количества рейсов. По сути, это все делается для клиента: он должен быть уверен, что водитель готов к поездке, что он за рулем не целые сутки, что маршрутка уедет, а рейс не отменят из-за нехватки пассажиров.

Но у водителей своя логика.

Вадим Бакренев, перевозчик:

Нам невыгодно работать. То, что нам предлагает оператор, – это прийти к вокзалу. Вокзал просит от 15 %.

Впрочем, Виталий с позицией коллег по баранке готов поспорить. За рулем мужчина всю жизнь. Работает только на регулярных рейсах, ведь здесь все честно и прозрачно. Вот и сейчас собирается в дорогу: готовит документы и оборудование, которое требует законодательство.

Виталий Малыхин, водитель филиала «Автовокзал Гродно» ОАО «Гроднооблавтотранс»:

Кассовый аппарат оборудован системой спутниковой. То есть эта система связывает нас с налоговой инспекцией. Стоит у нас навигация – вот она, если вам видно. Она контролирует соблюдение моего графика. Чтобы я не превысил скорость, чтобы я следовал по маршруту.

На автовокзале «Гродно» признаются: в последнее время количество рейсов пришлось сократить – пассажиры начали уходить к частникам нерегулярных рейсов. У них более гибкий подход к клиентам, потому что к ним не предъявлялись жесткие требования законодательства.

Справедливо ли? Между тем маршрутки с автовокзала, идущие из Гродно в Минск, порой не заполнены даже наполовину.

Татьяна Жуковская, жительница Вороново:

Это дешевле, во-первых, государственное. Есть какая-то безопасность, водители очень хорошие.

Елена Гайко, жительница Гродно:

Конечно, с нелегалами опасно. Раз поехали, колесо отвалилось – больше не хочется.

В Министерстве транспорта подчеркивают: обновленный закон не оставит без работы частников. Требования, возможно, в чем-то жесткие, но касаются они также режима труда и отдыха самого водителя. Цель документа – прежде всего обеспечить безопасность пассажиров.