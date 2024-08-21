Более 140 писателей примут участие в Дне белорусской письменности в Ивацевичах

Более 140 писателей со всех уголков страны примут участие в Дне белорусской письменности. Праздник отмечается в нашей стране ежегодно в первое воскресенье сентября. В этот раз главные мероприятия развернутся в Ивацевичах, на родине знаменитого писателя Филиппа Пестрака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока город преображается к торжеству внешне, организаторы работают над тематическим содержанием литературного праздника. Подготовлена насыщенная культурная и деловая программа. «Ивацевичские чтения», награждение победителей Национальной литературной премии, Фестиваль книги и прессы. Гостей ждут десятки интерактивных площадок, музейных и библиотечных экспозиций, а город мастеров порадует изобилием изделий ручной работы. Всего за выходные состоится порядка 70 различных мероприятий.